Eines der Erfolgsmodelle zur Reduzierung der überbordenden Bürokratie in der Pflege ist das Projekt EinSTEP, welches Pflegekräften ein Strukturmodell mit einer entschlackten Dokumentation zur Verfügung stellt. Staatssekretär Andreas Westerfellhaus ist Schirmherr des zusammen mit den Pflegeeinrichtungen und Trägerverbänden erfolgreich umgesetzten Projektes. Am Rande der Sitzung des Lenkungsgremiums am 23. September 2019 in Berlin hat der Staatssekretär dem Projektbüro von EinSTEP einen symbolischen Scheck über 25.000 Euro zur Finanzierung von drei Erklärfilmen überreicht. Bernd Tews, Geschäftsführer des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), bei dem das Projektbüro gegenwärtig angesiedelt ist, bedankte sich im Namen der Trägerverbände für die Unterstützung des Pflegebevollmächtigten. "Wir wollen komplexe Themen leicht verständlich transportieren, die Pflege für den fachlichen Diskurs stärken und verdeutlichen: Gute Pflege braucht keine Bürokratie", so Tews.



Die Filme sollen praxisnah und anschaulich die komplexen Sachverhalte und Zusammenhänge erläutern und verdeutlichen, dass die Neuerungen in der Altenpflege mit dem Strukturmodell verknüpft sind und zu keinen unnötigen neuen bürokratischen Dokumentationsanforderungen führen. Ziel ist es, in animierter Form insbesondere Pflegekräften den fachlichen Zusammenhang zwischen Strukturmodell, Pflegebedürftigkeitsbegriff und den neuen Qualitätsprüfungen verständlich zu machen und unnötigen bürokratischen Dokumentationsaufwand vermeiden zu helfen. Der Gesamtzusammenhang soll anhand dieses Mediums in wenigen Minuten aufgezeigt und die Inhalte bei einer größeren Zielgruppe Beachtung finden.



Die Filme werden im Auftrag des Projektbüros EinSTEP bis Jahresende erstellt und auf dessen Homepage veröffentlicht. Sie werden allen Institutionen zur Nutzung zur Verfügung gestellt. "Die Erklärfilme sind Teil einer Strategie zur fachlichen Umsetzung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs, welche in Kürze in Form weiterer Handreichungen und Schulungsmaterialien von den Partnern der Konzertierten Aktion Pflege auf den Weg gebracht werden soll", so Staatssekretär Andreas Westerfellhaus.



Weitere Infos zu EinSTEP unter www.ein-step.de



Dort finden sich auch kostenlose Informationen und Arbeitshilfen zur Einführung des Strukturmodells.



Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr als 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund 335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Die Investitionen in die pflegerische Infrastruktur liegen bei etwa 26,6 Milliarden Euro.



