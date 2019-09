Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Die Einführung eines nationalen Emissionshandelssystem für CO2-Zertifikate auch in den Sektoren Verkehr und Gebäude ist ein Stück näher gerückt. Das Bundeskabinett hat die Eckpunkte des Klimapakets am Mittwoch beschlossen, sagte ein Regierungsmitarbeiter zu Dow Jones Newswires, der nicht namentlich genannt werden wollte. Mit Investitionen von mehr als 54 Milliarden Euro bis 2023 will die Regierung die Klimaziele für 2030 erreichen. Insgesamt wird in der nächsten Dekade ein dreistelliger Milliardenbetrag veranschlagt.

Der CO2-Preis soll 10 Euro pro Tonne ab 2021 betragen und schrittweise auf 35 Euro im Jahr 2025 steigen. Mit dem Paket wird auch eine Abwrackprämie für Ölheizungen eingeführt, ab 2026 ist der Neukauf dann verboten. Die Bundesregierung will das Erreichen der Klimaziele mit einem regelmäßigen Mechanismus überprüfen und auch gesetzlich festschreiben.

Grüne fordern Nachbesserungen im Bundesrat

Die Grünen haben bereits Nachbesserungen an den Eckpunkten im Bundesrat angekündigt. Angesichts des am Mittwoch vorgestellten Sonderberichts des Weltklimarates zur Auswirkung der Erderwärmung auf die Ozeanen und Eisflächen brauche es "eine drastische klimapolitische Wende lokal, national und weltweit", erklärten die Sprecherinnen für Naturschutzpolitik und Klimapolitik, Steffi Lemke und Lisa Badum. "Die Vorschläge der Bundesregierung sind dahingehend blank, das Pille-Palle-Paket ist nicht das Papier wert, auf dem es steht."

Die SPD haben sich offen gezeigt für Änderungen im Bundesrat. "Wenn dort mögliche Verbesserungen vorgeschlagen werden, höre ich mir das unvoreingenommen an", sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) der Funke-Mediengruppe und betonte, sie selbst hätte sich beim Klimapaket "natürlich" noch mehr vorstellen können.

Scharfe Kritik der Umweltverbände

Noch schärfer kritisierten Umweltverbände die Maßnahmen, die ein komplett neues Gesetzesbündel fordern. Über das "Klimapäckchen" spottete der Vorsitzende des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Hubert Weiger: "Wir haben aber keine Zeit mehr, um auf eine mut- und planlose Regierung zu warten."

Greenpeace-Klimaexperte Karsten Smid forderte, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) müsse "ihr mutloses Klimapaket zurücknehmen und sich endlich an dem deutschen CO2-Budget orientieren, das uns noch bleibt". Auch die Ökostromlobby rügte, Windenergie an Land werde mit dem Paket sogar eingegrenzt. "Es braucht eine Nachbesserung", erklärte die Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energie, Simone Peter.

Deutschland muss seine Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent gegenüber 1990 verringern. Anderenfalls drohen Sanktionen der EU. Das für nächstes Jahr gesetzte 40-Prozent-Ziel wird nach aktuellem Stand verfehlt. Bis 2050 will Deutschland dann klimaneutral sein.

