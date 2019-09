IRW-PRESS: Enthusiast Gaming Holdings Inc.: Enthusiast Gaming von Comscore als größtes Gaming-Netzwerk in den Vereinigten Staaten bestätigt

- Das größte kombinierte Web- und Videobusiness in der Kategorie Gaming Information überholt sogar TWITCH.TV, IGN Entertainment und GameSpot

- und punktet insgesamt mit mehr Einzelbesuchern und Views auf Desktops, mobilen Geräten und Videoplattformen als jedes andere Informations-Netzwerk für Gaming in den USA

- Als Inhaber und Betreiber der Plattform verzeichnet das führende Unternehmen in dieser Kategorie seit Jahresbeginn einen Zuwachs von 107 % bei den Einzelbesuchern und eine Steigerung um 148 % bei den Views

TORONTO, Ontario, 25. September 2019 - Enthusiast Gaming Holdings Inc. (TSXV: EGLX)(FWB: 2AV) (Enthusiast Gaming oder das Unternehmen) freut sich sehr bekannt zu geben, dass das aus Webseiten und YouTube-Kanälen* bestehende digitale Mediennetzwerk des Unternehmens laut Comscore (einem führenden Drittunternehmen für Medienmessung und -analyse) offiziell zum größten Online-Informations-Netzwerk der Gamingbranche in den Vereinigten Staaten avanciert ist. Das Netzwerk von Enthusiast Gaming, das aus mehr als 100 Gaming-Webseiten, 900 YouTube-Kanälen und über 50 Influencern und Spielern besteht, erreicht laut Messung mehr Einzelbesucher und generiert mehr Views auf Desktops, mobilen Geräten und Videoplattformen als jede andere Informationsplattform für Gaming in den Vereinigten Staaten. (*Comscore Custom Reporting, (E) Enthusiast Gaming Network + Omnia, Unique Visitors (MMX MP) + Mobile YouTube Unique Visitors (VMX MP), Gaming Information, August 2019, USA).

Comscore zählt bei den nordamerikanischen Werbefirmen zu den am meisten genutzten Anbietern von Kennzahlmessungen, die im Vorfeld einer Kaufentscheidung konsultiert werden. Nachdem der internationale Gaming-Markt im Jahr 2019 die 150-Milliarden-Dollar-Marke in puncto Umsatz knacken dürfte, ist Enthusiast Gaming bestens positioniert, um neue Umsatzchancen zu erschließen und von dem höheren Kaufkraftzufluss zur Gamingbranche zu profitieren.

Die Anzahl an Views, die Enthusiast Gaming mit seinem aus Webseiten und YouTube-Kanälen** bestehenden digitalen Mediennetzwerk über Desktops, mobile Geräte und Videoplattformen generiert, liegt nun um 10 % über jener des zweitbesten Mitbewerbers in der Kategorie Gaming Information. Dabei sind hier auch führende Seiten und Netzwerke wie TWITCH.TV, IGN Entertainment und GameSpot vertreten. (**Comscore Custom Reporting, (E) Enthusiast Gaming Network + Omnia, Unique Visitors (MMX MP) + Mobile YouTube Unique Visitors (VMX MP), Gaming Information, August 2019, USA)

Wir von Enthusiast Gaming haben das Ziel, das weltweit größte Netzwerk in der Gamingbranche zu schaffen. Diese Validierung eines vertrauenswürdigen Drittunternehmens zeigt ganz deutlich, dass unsere Strategie funktioniert. Der Fokus unserer Strategie besteht letztlich darin, den Spielern über unser Netzwerkangebot und mit Unterstützung der führenden E-Sport-Teams und Gestalter von Inhalten ein interaktives Spielerlebnis zu bieten, erklärt Menashe Kestenbaum, President von Enthusiast Gaming. Die Werbebranche hat erkannt, dass Markenunternehmen ihre Kunden in unserem Netzwerk finden können und wir sind nun in der Lage, attraktive, maßgeschneiderte Werbeprogramme für diese Marken zu entwickeln. Enthusiast Gaming verfügt einerseits über die erforderliche Größe und bietet den Marketingunternehmen andererseits eine kostengünstige Lösung, um ihr Publikum zu erreichen.

Das rasche Wachstum des Unternehmens konnte im Jahr 2019 weiter zulegen. Zwischen Januar 2019 und August 2019 verzeichnete das Unternehmen als Inhaber und Betreiber der Plattform einen Zuwachs von 107 % bei den Einzelbesuchern bzw. eine Steigerung um 148 % bei den Views. Damit erzielt es im Vergleich zum Mitbewerb nach wie vor die stärkste Zuwachsrate in der Kategorie Gaming Information. Auf der Plattform sind so renommierte Webseiten wie thesimsresource.com, destructoid.com, escapistmagazine.com, nintendoenthusiast.com und dailyesports.com vertreten (Comscore MMX MP, (P) Enthusiast Gaming, Gaming Information, August 2019 vs. Januar 2019, USA)

Enthusiast Gaming erweitert sein Netzwerk nach wie vor über organisches Wachstum und gezielte Übernahmestrategien. Dazu zählen die vor kurzem erfolgte Fusion mit Luminosity Gaming (Luminosity) sowie die jüngsten Übernahmen von The Sims Resource, der größten Online-Gaming-Community für Frauen, und Steel Media, der weltweit größten Gesellschaft für mobiles Gaming und Eventmanagement. Die jüngsten Unternehmensstatistiken haben gezeigt, dass 63 % der Enthusiast Gaming-Kunden von Online-Werbung in ihren Kaufentscheidungen bei Spielen beeinflusst werden. Als größtes Gaming-Netzwerk der Vereinigten Staaten hat sich Enthusiast Gaming, gestärkt durch die enorme Konversionsrate der Branche im Bereich Werbung, eine Führungsposition als Unternehmen für Gaming-Medien gesichert und bietet Markenunternehmen eine der effizientesten Lösungen, um die Zielgruppe der Gaming-Fans anzusprechen.

Über Enthusiast Gaming

Enthusiast Gaming (TSX.V:EGLX)(FWB:2AV) ist eines der weltweit größten vertikal integrierten Unternehmen für Videospiele und E-Sport. Die digitale Plattform des Unternehmens beinhaltet mehr als 100 Webseiten mit Gamingbezug sowie 900 YouTube-Kanäle, die zusammen jeden Monat 150 Millionen Besucher erreichen. Mit seinem E-Sport-Geschäftszweig Luminosity Gaming verfügt Enthusiast über eine führende internationale E-Sport-Organisation, die acht E-Sport-Profiteams besitzt und managt. Dazu zählen unter anderem das als Nummer Eins gelistete Overwatch-Team, die Vancouver Titans sowie mehr als 50 Gaming-Influencer mit einem Publikum von insgesamt 60 Millionen Followern. Alles in allem erreicht die Community monatlich mehr als 200 Millionen Gaming-Fans. Enthusiast ist außerdem Inhaber und Betreiber von Enthusiast Gaming Live Expo, EGLX (eglx.com), der größten Gaming-Messe Kanadas, die im Jahr 2018 rund 55.000 Besucher begrüßen konnte. Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie auf www.enthusiastgaming.com. Nähere Informationen zu Luminosity Gaming finden Sie unter luminosity.gg..

