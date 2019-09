++ GBP-Händler könnten sensibel auf Brexit-Schlagzeilen reagieren ++ Aufwärtstrend beim GBPUSD wird in Frage gestellt ++GBPUSD versuchte am Dienstag den Aufwärtstrend seit Anfang des Monats fortzusetzen. Die 1,25er-Marke blieb dabei unüberwindbar und es fehlt nicht viel, um den Trend umzukehren. Premierminister Boris Johnson scheint weiterhin an seinem Versprechen festzuhalten, bis zum 31. Oktober einen EU-Austritt zu vollziehen. Solange Unsicherheit über den Brexit-Prozess herrscht, könnte ...

