AKTIENMÄRKTE (12.52 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.961,00 -0,31% +17,78% Euro-Stoxx-50 3.486,97 -1,28% +16,18% Stoxx-50 3.182,10 -1,20% +15,29% DAX 12.165,58 -1,15% +15,22% FTSE 7.215,07 -1,05% +8,37% CAC 5.542,65 -1,52% +17,16% Nikkei-225 22.020,15 -0,36% +10,02% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 174,72 -12

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,51 57,29 -1,4% -0,78 +17,2% Brent/ICE 62,07 63,10 -1,6% -1,03 +12,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.528,79 1.532,00 -0,2% -3,21 +19,2% Silber (Spot) 18,57 18,62 -0,3% -0,05 +19,8% Platin (Spot) 954,30 954,22 +0,0% +0,08 +19,8% Kupfer-Future 2,58 2,59 -0,6% -0,01 -2,7%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die US-Börsen werden voraussichtlich im Minus in den Handel am Mittwoch gehen. Jüngster Belastungsfaktor ist das von den Demokraten neuerdings intendierte Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump. Bereits am Vortag war mit ersten Meldungen zu dem Thema die Wall Street nach unten abgedreht. Nachbörslich hat die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi dann eine Untersuchung rund um ein Telefonat des Präsidenten mit dem ukrainischen Staatschef angekündigt. Damit gibt es neben dem Handelsstreit mit China, dem Nahostkonflikt und dem Brexit-Problem ein neues Thema, das längere Zeit gespielt werden könnte. Allerdings werden einem solchen Verfahren wegen der republikanischen Senatsmehrheit wenig Chancen auf Erfolg eingeräumt. Die Unsicherheit könnte aber zumindest zu Handelsbeginn belasten. "Angesichts der Aussicht auf steigende politische Unsicherheit in der weltgrößten Volkswirtschaft (...) bleiben riskantere Anlagen und vor allem Aktien in der Schusslinie", urteilt Analyst Lukman Otunuga vom Devisenhändler FXTM. Von Konjunkturseite werden lediglich Daten zum Immobilienmarkt und zu den Rohölbeständen erwartet.

Die Nike-Aktie dürfte deutliche Gewinne einfahren. Der Sportartikelhersteller hat für sein erstes Geschäftsquartal steigende Umsätze und Gewinne mitgeteilt. Der 28 Prozent höhere Nettogewinn von 1,4 Milliarden Dollar wie auch der 7,2 Prozent höhere Umsatz von 10,7 Milliarden übertrafen dabei die Erwartungen der Analysten. Broadcom werden dagegen im Minus erwartet. Hier belastet die Ankündigung einer potenziell gewinnverwässernden Ausgabe einer Wandelanleihe im Volumen von 3 Milliarden Dollar. Das Halbleiterunternehmen will die Einnahmen zur Bedienung von Schulden verwenden. Im August hatte Broadcom 10,7 Milliarden Dollar für einen Geschäftsbereich von Symantec geboten. Synnex hat im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen. Der Informationstechnologie-Dienstleister verdiente in seinem dritten Quartal fast doppelt so viel wie vor Jahresfrist. Der Umsatz wuchs zugleich von 4,82 auf 6,2 Milliarden Dollar. Der Ausblick für Gewinn und Umsatz von Synnex bewegt sich eher am oberen Rand der bisherigen Konsensschätzungen. Für die Aktie dürfte es daher nach oben gehen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:00 Neubauverkäufe August PROGNOSE: +3,9% gg Vm zuvor: -12,8% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Schwächer - Teilnehmer sprechen von einer Ausweitung der Konsolidierung, Käufer halten sich zurück und warten auf niedrigere Einstiegskurse. "Viele Fonds stellen sich nun auf eine Rezession ein und machen die Depots erst einmal wasserdicht", so ein Börsianer. Zudem hat US-Präsident Donald Trump China erneut der Währungsmanipulation sowie des Diebstahls geistigen Eigentums beschuldigt. Für Verunsicherung sorgt zudem, dass innenpolitisch der Druck auf den US-Präsidenten zunimmt. Die Demokraten wollen eine Untersuchung bezüglich eines möglichen Amtsenthebungsverfahren auf den Weg bringen. Für die zyklischen Sektoren wie die Technologiewerte, Reiseunternehmen wie auch Werten aus dem Bausektor geht es deutlicher nach unten, Telekoms und Versicherer zeigen sich dagegen mit kleinen Abschlägen. Einmal mehr kassierten Unternehmen ihre Ausblicke. Knapp 15 Prozent verlieren Pfeiffer Vacuum nach einer Gewinnwarnung. "Der Konzern kommt nicht zur Ruhe", kommentiert ein Marktteilnehmer die sich abzeichnenden personellen Veränderungen bei Thyssenkrupp. Der Personalausschuss dem Aufsichtsrat will Vorstandschef Guido Kerkhoff ablösen. Thyssenkrupp reduzieren sich um 1,1 Prozent. Osram steigen über den Angebotspreis von AMS von 38,50 Euro. Der Kurs legt um 1,8 Prozent auf 38,64 Euro zu. Am Markt kursieren Spekulationen, Advent könnte gemeinsam mit Bain ein Angebot vorlegen, dass über dem von AMS liegt. Ernüchternd verläuft das Börsendebüt von Teamviewer. Der erste Kurs lag lediglich bei 26,25 Euro und entsprach damit dem Ausgabepreis. Aktuell rutscht die Aktie ab und handelt mit 25,66 Euro unter dem Ausgabepreis. Es ist der größte Börsengang eines deutschen Technologie-Unternehmens seit dem Chipkonzern Infineon im Jahr 2000.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:31 Uhr Di, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0993 -0,22% 1,0998 1,1002 -4,1% EUR/JPY 117,99 -0,03% 118,03 118,15 -6,2% EUR/CHF 1,0842 -0,18% 1,0850 1,0866 -3,7% EUR/GBP 0,8842 +0,24% 0,8822 0,8826 -1,8% USD/JPY 107,34 +0,21% 107,32 107,38 -2,1% GBP/USD 1,2431 -0,47% 1,2466 1,2465 -2,6% USD/CNY 7,1246 +0,12% 7,1162 7,1164 +3,6% Bitcoin BTC/USD 8.400,25 -3,01% 8.512,00 9.509,00 +125,9%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Leichter - Schon die Vorgaben der Wall Street waren ungünstig, dazu kamen enttäuschend ausgefallene US-Konjunkturdaten, eine neuerliche Schimpftirade von US-Präsident Donald Trump gegen China und eine leichte Senkung der Wachstumsprognose für Asien durch die asiatische Entwicklungsbank. Zudem geht laut Marktteilnehmern Verunsicherung von der US-Politik aus. Dort wollen die Demokraten eine Untersuchung bezüglich eines möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten starten. In Tokio hielt sich der Nikkei-225-Index mit einem Minus von 0,4 Prozent auf 22.020 Punkte noch mit am besten. In Seoul wurden Gewinne mitgenommen. Dort endete eine 13-tägige Gewinnserie mit einem Tagesminus von 1,3 Prozent. An den chinesischen Börsen ging es um über 1 Prozent nach unten. Nach Einschätzung der asiatischen Entwicklungsbank werden die Handelsspannungen zwischen den USA und China, aber auch zwischen Südkorea und Japan das Wachstum im Rest des Jahres und auch im nächsten Jahr noch beeinträchtigen. Das Institut rechnet deswegen 2019 mit einem leicht geringen Wachstum in der Region von 5,4 Prozent und 2020 dann mit 5,5 Prozent. Angesichts der wieder trüberen Konjunkturperspektiven verzeichneten zyklische Aktien beispielsweise aus dem Rohstoffsektor stärkere Abgaben. BHP verloren 1,9 und Rio Tinto 2,2 Prozent. In Tokio trotzten Sony der Abwärtstendenz und legten um 1,8 Prozent zu nach einer Kurszielerhöhung durch Jefferies bei gleichzeitiger Betonung der Kaufempfehlung.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen legen am Mittwoch weiter zu. Besonders im Crossover-Sektor geht es relativ deutlich nach oben. Hier gelten die Unternehmen als vergleichsweise konjunkturabhängig. Die Emissionstätigkeit bleibt hoch, an den Markt kommt unter anderem Infineon mit einem Hybrid. Die Aufstockung der zehnjährigen Bundesanleihe ist glatt verlaufen, sie wurde stärker gezeichnet als die letzte Tranche.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

S&P stuft Commerzbank-Tochter M-Bank ab

Der bevorstehende Ausstieg des Mehrheitseigentümers Commerzbank belastet die Bonität der polnischen M-Bank. Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat das Institut auf BBB von BBB+ abgestuft. Obwohl die Transaktion als solche noch nicht angekündigt worden sei, gelte die M-Bank bei S&P nicht mehr als strategischer Bestandteil des Commerzbank-Konzerns. Die fehlende Unterstützung der Gruppe habe die Abstufung ausgelöst.

Infineon startet Bookbuilding für Hybridanleihe zur Cypress-Refinanzierung

Zur Refinanzierung der milliardenschweren Cypress-Übernahme plant Infineon nun auch den Anleihemarkt anzuzapfen. Der Halbleiterkonzern startete den Bookbuilding-Prozess für eine unbefristete Euro-Hybridanleihe. Zum angepeilten Volumen machte Infineon keine Angaben. Vorgesehen ist die Anleihe in zwei Tranchen. Die eine soll nach fünfeinhalb Jahren, die andere nach achteinhalb Jahren erstmals kündbar sein - zeitgleich mit der erstmaligen Zinsanpassung.

Siemens baut Kraftwerk für Evonik

Die Siemens AG hat einen Auftrag für ein Kraftwerk erhalten. Wie der Konzern mitteilte, wird er im Chemiepark Marl ein Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerk schlüsselfertig errichten. Auftraggeber ist der Spezialchemiekonzern Evonik Industries. Die zwei Kraftwerksblöcke werden über eine elektrische Leistung von je 90 Megawatt verfügen. Das Projektvolumen liege im unteren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Thyssenkrupp-Großaktionär Cevian begrüßt Ablösung von CEO Kerkhoff

September 25, 2019 06:54 ET (10:54 GMT)

Der geplante Führungswechsel bei Thyssenkrupp stößt beim Großaktionär Cevian auf Zustimmung. Der schwedische Finanzinvestor äußerte die Erwartung, dass die künftige Vorstandschefin Martina Merz beim Umbau des kriselnden Industriekonzerns aufs Tempo drückt. "Wir unterstützen die Ernennung von Martina Merz zur Vorstandsvorsitzenden voll und ganz", erklärte Cevian-Gründungspartner Lars Förberg.

Krupp-Stiftung stellt sich Ablösung Kerkhoffs nicht in den Weg

Der geplante Führungswechsel bei Thyssenkrupp wird auch von der Krupp-Stiftung mitgetragen. "Martina Merz hat das volle Vertrauen der Stiftung", heißt es in einer Stellungnahme des größten Aktionärs. Der Personalausschuss des Aufsichtsrates hatte dem Kontrollgremium am Dienstagabend überraschend empfohlen, den Vertrag von Vorstandschef Guido Kerkhoff zeitnah aufzulösen und der ehemaligen Bosch-Managerin übergangsweise die Führung des kriselnden Stahl- und Industriekonzerns anzuvertrauen.

Landgericht bestätigt Eingang der Klage gegen VW-Manager

Das Landgericht Braunschweig hat die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft gegen Volkswagen-Chef Herbert Diess, Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch und den ehemaligen CEO Martin Winterkorn erhalten. Wie das Landgericht mitteilte, werde nun im sogenannten Zwischenverfahren geprüft, ob die Anklageschrift zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet wird. Eine zeitliche Prognose zur Dauer dieser Prüfung könne nicht abgegeben werden.

EU-Kommission: "Konstruktive" Gespräche mit Berlin zu Notkredit für Condor

Die EU-Kommission führt Gespräche mit der Bundesregierung über den am Dienstag in Aussicht gestellten Überbrückungskredit für die Fluggesellschaft Condor. Die Behörde stehe "in engem und konstruktivem Kontakt mit den deutschen Behörden", sagte eine Sprecherin der Brüsseler Behörde der Nachrichtenagentur AFP.

Auch deutsche Thomas-Cook-Tochter meldet Insolvenz an

Zwei Tage nach der britischen Muttergesellschaft hat auch die deutsche Thomas-Cook-Tochter Insolvenz angemeldet. Man sei "gezwungen, einen Insolvenzantrag zu stellen mit der Folge, sich von den komplexen finanziellen Verflechtungen und Haftungsverhältnissen mit der insolventen britischen Thomas Cook Group lösen zu können", teilte das Unternehmen mit Sitz in Oberursel mit. Daher sei ein Insolvenzantrag eingereicht worden, die Voraussetzung für ein sanierendes gerichtliches Verfahren.

Kering will Puma-Beteiligung mittels Wandelanleihe weiter senken

Puma-Großaktionär Kering reduziert seine Beteiligung bei dem deutschen Sportartikelhersteller weiter. Gestartet wird dazu die Platzierung einer 500 Millionen Euro schwere Wandelanleihe, die 2022 fällig wird und in Puma-Aktien wandelbar ist, wie das französische Unternehmen mitteilte. Die Wandelung der Anleihe, die ohne Zinskupon kommt, ist ab einem Preis interessant, der um 30 bis 35 Prozent über dem Puma-Referenzkurs liegt.

Rheinmetall: 700 Mio Euro Auftragsvolumen für neue Auto-Komponente

Rheinmetall verbucht mit einer für die Autobranche entwickelten elektrischen Gaspumpe hohe Auftragsvolumina. In einer Mitteilung heißt es, chinesische und amerikanische Hersteller hätten bis 2026 bereits Aufträge im Gesamtvolumen von mehr als 700 Millionen Euro platziert. Für die Tochter Pierburg handele es sich mit 3,5 Millionen Einheiten pro Jahr um das größte Projekt der Firmengeschichte.

Aston Martin preist 12-prozentige Anleihe über 150 Millionen Dollar

Der britische Autohersteller Aston Martin will sich zur Verbesserung der Liquidität bis zu 250 Millionen US-Dollar im Rahmen einer Privatplatzierung besorgen. Das börsennotierte Unternehmen legte den Preis für eine vorrangig besicherte Anleihe mit Laufzeit bis April 2022 und Zinskupon von 12 Prozent im Volumen von 150 Millionen Dollar fest. Bei S&P kommt die Aston Martin Lagonda Global Holdings auf eine Bonität von B-, damit gelten ihre Anleihen als hoch spekulativ. Die Anleihe kann um 100 Millionen Dollar aufgestockt werden, wenn bestimmte Auftragseingänge für den geplanten ersten SUV des Sportwagenherstellers, DBX, hereinkommen.

EDF erhöht Kostenschätzungen für Atomreaktor Hinkley Point

Das Atomkraftwerk Hinkley Point C in Großbritannien wird teurer als gedacht. Der französische Energiekonzern Electricite de France (EDF) hat seine Kostenschätzungen für das Projekt um 1,9 bis 2,9 Milliarden Pfund auf 21,5 bis 22,5 Milliarden Pfund aufgestockt. Das Unternehmen sprach von schwierigen Bedingungen und zusätzlichen Kosten.

Britische Kartellbehörde prüft Roche-Übernahme von Spark

Die britische Wettbewerbsaufsicht schaut sich die geplante Übername des US-Biopharmaunternehmens Spark Therapeutics durch den Schweizer Pharmakonzern Roche an. Die Competition and Markets Authority (CMA) will noch eigenen Angaben prüfen, ob der Zusammenschluss den Wettbewerb in Großbritannien substanziell beeinträchtigt. Stellungnahmen können bis zum 11. Oktober eingereicht werden.

Santander bucht Belastung von 1,5 Mrd Euro wegen britischer Tochter

Die spanische Banco Santander SA nimmt wegen ihres Großbritannien-Geschäfts eine Belastung von 1,5 Milliarden Euro auf die Bücher. Das Institut begründete die Maßnahme mit dem schwierigen regulatorischen Umfeld, dem wachsenden Wettbewerb und der Unsicherheit über die Auswirkungen des Brexits auf die britische Wirtschaft. Die Belastung wird im dritten Quartal gebucht.

Neuer Mega-Flughafen in Peking eröffnet

Nur wenige Tage vor dem 70. Jahrestag der Volksrepublik hat Chinas Präsident Xi Jinping Pekings neuen Mega-Flughafen eröffnet. In einer kurzen Zeremonie in dem wie ein Seestern gestalteten Gebäude weihte Xi den Internationalen Flughafen Daxing am Mittwoch offiziell ein. Mit einer Fläche von 700.000 Quadratmetern ist das Flughafengebäude das größte der Welt. Bis zum Jahr 2024 soll der Flughafen mit seinen acht Rollfeldern voll einsatzfähig sein.

