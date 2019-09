Berlin (ots) - Der Thüringer Landesvorsitzende der CDU, Mike Mohring, hat einen raschen Kompromiss bei der Grundrente angemahnt. "Ich würde mir wünschen, dass es jetzt zügig zu einer Einigung kommt. Das ist auch eine Frage des Vertrauens in die Politik", sagte Mohring im Interview mit dem "Tagesspiegel". "Eine Lösung muss vor allem her, weil sie im Koalitionsvertrag versprochen worden ist und die Hälfte der Wahlperiode schon wieder um ist." Für viele Ostdeutsche, die jetzt in Rente gingen, sei die Grundrente ein "existenzielles Thema". Anders als die jetzige Rentnergeneration seien sie in den Umbruch Anfang der 1990er Jahre geraten. "Viele haben unterbrochene Erwerbsbiographien und hatten kaum die Möglichkeit, zusätzlich vorzusorgen", sagte Mohring. Ihm sei wichtig, "dass jetzt überhaupt nach einem Kompromiss gesucht wird".



Mohring ist Mitglied der Koalitions-Arbeitsgruppe, die am Freitag zum ersten Mal zusammenkommt, um über die Grundrente zu beraten.



https://www.tagesspiegel.de/politik/thueringens-cdu-chef-zur-grundrente-eine-frage-des-vertrauens-in-die-politik/25052920.html



