Der britische Generalstaatsanwalt Geoffrey Cox hält das Urteil des Obersten Gerichts zur Zwangspause des Parlaments für einen Akt richterlicher Gesetzgebung. "Der Supreme Court hat neues Recht geschaffen", sagte Cox am Mittwoch im Parlament in London. Von nun an sei es unter der Kontrolle der Richter, ob die Länge der in Großbritannien üblichen Parlamentspause (Prorogation) akzeptabel sei. Das sei vorher nicht der Fall gewesen.

Dennoch akzeptiere er das Urteil, so Cox. "Ich akzeptiere, dass wir verloren haben. Wir lagen falsch, was das Urteil des Obersten Gerichts betraf". Aber es sei vertretbar gewesen, zu einem anderen Schluss zu kommen. Cox sah sich teilweise Rücktrittsforderungen ausgesetzt, weil er der Regierung empfohlen hatte, die inzwischen für unrechtmäßig erklärte fünfwöchige Parlamentspause bei Königin Elizabeth II. zu beantragen. Einen Rücktritt erwägt Cox nicht. Er prüfe aber, ob in den kommenden Tagen Dokumente aus seinem Rechtsgutachten veröffentlicht werden sollen, so der Generalstaatsanwalt.

Das Oberste Gericht hatte am Dienstag einstimmig entschieden, dass die fünfwöchige Zwangspause das Parlament in "extremer" Weise an seinen verfassungsmäßigen Aufgaben gehindert habe. Sie sei daher null und nichtig, so die Richter. Premierminister Boris Johnson wollte sich noch am Nachmittag ebenfalls den Abgeordneten stellen./cmy/DP/jha

