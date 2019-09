Köln (ots) - "Noch keine Geschenke und auch keine Idee?" So beginnt bei vielen der jährliche Weihnachtsstress. Damit sich das in diesem Jahr nicht wiederholt, präsentiert Smyths Toys Superstores schon jetzt die 10 angesagtesten Geschenkideen aus der Spielwarenwelt. Hier erfahren Sie alles über die diesjährigen Spielwaren Highlights zum Weihnachtsfest.



Jeder kennt das Weihnachtsgeschenk-Einkaufen auf den letzten Drücker. Damit Eltern und Kinder die fröhliche und besinnliche Zeit vor Weihnachten genießen und sich mit Schlitten fahren, Plätzchen backen und Weihnachtsgeschichten vorlesen beschäftigen können, veröffentlicht Smyths Toys Superstores bereits jetzt die Liste der diesjährigen "Top Toys" der angesagtesten Artikel zum Spielen, Kuscheln, Basteln, Bauen und Staunen.



"Damit dieses Jahr die Weihnachtszeit besinnlich und vor allem entspannt starten kann, präsentieren wir die angesagtesten Spielsachen besonders früh, sodass alle Eltern, Großeltern und Schenkfreudigen genügend Zeit bei der Auswahl des passenden Geschenks haben", erzählt Michael Orttmann, Buying Director Toys bei Smyths Toys Superstores. "Denn bei der Vielzahl an tollen Spielartikeln ist es nicht einfach, den Überblick zu behalten. Damit Eltern wissen, was besonders aktuell ist und auch nicht lange nach einem Geschenk suchen müssen, haben wir dieses Jahr eine tolle Auswahl an Artikeln zu den beliebtesten Themen und den aktuellsten Trends in der Top Toys Liste für Sie zusammengestellt."



Lassen Sie sich von der Top Toys Liste von Smyths Toys Superstores als Ideengeber und Inspiration verzaubern, damit am Weihnachtsfest alle Kinderaugen leuchten und die Herzen höherschlagen. Denn diese Liste verschafft allen Schenkenden einen Überblick über die diesjährigen Trends und Lieblingsthemen.



"Top Toys 2019" - Die Geschenkideen für Kinder



"Allrad Xtreme-Geländewagen (42099)" - von LEGO Technic - Hier sind Action und Fun vorprogrammiert. Der baubare Allrad Xtreme-Geländewagen wird von einem Smarthub mit 3 Motoren angetrieben. Die aufwändige LEGO TECHNIC CONTROL+ App ermöglicht es, vorwärts und rückwärts zu fahren, zu lenken, zu beschleunigen, zu bremsen und Hindernisse zu umfahren. Der Allrad Xtreme-Geländewagen bringt außerdem eine extra hohe Einzelradaufhängung, riesige Räder und wuchtige Reifen mit. (Altersempfehlung: ab 11 Jahren) https://bit.ly/2P1ZQuI



"Reiter-Café (42519)" - von Schleich Horse Club - Das Cups & Saddles ist ein beliebter Reiter-Treffpunkt in Hazelwood, in dem die Mädchen der Horse Club Serie gerne mal eine Pause einlegen. Das Reiter-Café beinhaltet neben Kellner Tom auch Reiterin Emily und Pinto Hengst Pino sowie jede Menge detailgetreues Café-Zubehör. Nun heißt es aufsatteln, im Café verabreden und die tolle Welt von Horse Club entdecken! (Altersempfehlung: 5 - 12 Jahre) https://bit.ly/2Ha3CvD



"L.O.L. Surprise 16 Zoll Kinderfahrrad" - von Kubbinga - Ab auf die Stützräder und los. Das Kinderfahrrad ist ein optischer Blickfang und mit vielen liebevollen Details versehen. Der kleine Korb am Lenker sowie der Gepäckträger bieten Stauraum für den Transport von kleinen Snacks oder den liebsten Kuscheltieren. Der Kettenschutz und Rücktritt sorgen für die Sicherheit der kleinen Abenteurer. Die abnehmbaren Stützräder bieten Balance und schulen zudem die Koordinationsfähigkeit. (Altersempfehlung: ab 5 Jahren) https://bit.ly/2YZ0oX7



"L.O.L. Surprise 2-in-1 Glamper" - von MGA - Bereit für einen Roadtrip? Mit dem neuen Glamper, eine besonders glamouröse Variante eines Campers, kann die ganze L.O.L. Familie in den Urlaub fahren. Ob in einem beleuchteten Pool schwimmen, sich im schicken Badezimmer stylen oder eine Show auf dem Fashion Laufsteg veranstalten, der Abenteuerurlaub ist vorprogrammiert. Und das Beste ist, jeder kann seinen Campingtrip so gestalten, wie es einem gefällt. (Altersempfehlung: ab 6 Jahren) https://bit.ly/2yZxGG9



"GO GLAM Nagelstudio" - von Spin Master - Egal ob blau oder lila, mit oder ohne Muster, im Nagelstudio kann jeder seinen Vorstellungen und Wünschen freien Lauf lassen. Das GO GLAM Nagelstudio ermöglicht Kindern mühelos Ihre Nägel zu dekorieren und in wenigen Minuten individuelle Nagelmuster zu erstellen. Durch Mischen und Kombinieren lassen sich 125 Nägel jeder Größe verzieren. Der GO GLAM Nagellack ist völlig ungiftig und kindersicher. (Altersempfehlung ab 8 Jahren) https://bit.ly/2YTGaO6



"FurReal Friends Cubby mein Knuddelbär" - von Hasbro - Der fast lebensechte FurReal Friends Knuddelbär ist ein traumhafter Begleiter für Kinder. Er möchte tagsüber immer mit dabei sein, aufregende Abenteuer erleben und nachts mit seinem Besitzer im Bett kuscheln. Wenn es Zeit für einen kleinen Snack ist, kann er mit seinem Fläschchen gefüttert werden. Zudem hat der kleine Bär über 100 Geräusch- und Bewegungskombinationen und kann seinen Kopf, seine Augen, Ohren, Nase, Mund und Arme bewegen. (Altersempfehlung: ab 4 Jahren) https://bit.ly/31FK5Lr



"Große Burg von Novelmore (70220)" - von Playmobil Novelmore - Lange herrschte Frieden im Königreich, doch nun ist der Konflikt zwischen den heldenhaften Rittern von Novelmore und den rebellischen Burnham Raiders neu entflammt, denn beide sind auf der Jagd nach der magischen Rüstung Invincibus. Nur in ihrer Burg sind die Ritter von Novelmore gegen die Burnham Raiders geschützt, denn diese verfügt über ein Burgtor mit integriertem Katapult, eine Balliste und Steinabwurf-Geschütze. Sollte doch ein Burnham Raider eindringen, so gelangt er durch eine Falltür direkt ins Verlies. Sollte den Burnham Raiders der Mauerdurchbruch gelingen, so ist die Burg auf der Rückseite offen und von innen bespielbar. (Altersempfehlung: ab 8 Jahren) https://bit.ly/305roRb



"Barbie Traumreise Flugzeug inkl. Puppe" - von Mattel - Bereit zum Abflug? Damit junge Entdecker die Reise auskosten können, lässt sich das Flugzeug ganz leicht öffnen, indem man den Deckel anheben und die Seiten öffnen kann. Es gibt Platz für 3 Puppen und genügend Stauraum für die vollgepackten Koffer. Mit dem Speisewagen können die Servicekräfte die Speisen an die Fluggäste servieren und Ihnen darüber hinaus Augenmasken, Headsets und Decken aushändigen. (Altersempfehlung: ab 3 Jahren) https://bit.ly/2H9VTO6



"Paw Patrol Ultimativer Feuerwehreinsatzwagen mit ausfahrbarer Leiter und Kabine" - von Spin Master - TatüTata! Aufgepasst, sollte es mal brennen, ist das Rettungs-Feuerwehrauto direkt zur Stelle. Marshall koordiniert die Einsätze und sorgt dafür, dass alle schnellstmöglich vor Ort sind, um das Feuer zu löschen. Das Fahrzeug ist mit einer ausziehbaren Leiter, blinkenden Lichtern und Geräuschen ausgestattet. Zudem gibt es 1 Mini-Feuerwagen, 4 Projektilwerfer, 1 Aufkleberbogen und 1 Merkblatt. (Altersempfehlung: ab 3 Jahren) https://bit.ly/2KzxXpD



"Peppa Pig - Peppa's Freizeitpark-Spielset" - von Jazwares - Habe eine wutzige Zeit mit Peppa und Schorsch auf Peppa's exklusivem Rummelplatz. Fahrten auf dem blauen Riesenrad, oder dem Karussell, lustige Grimassen im Spiegellabyrinth machen oder Glück in der Losbude habe, Spaß ist hier vorprogrammiert. Der Rummelplatz ist die perfekte Ergänzung zu deiner Peppa Pig's Welt Kollektion. (Altersempfehlung: ab 3 Jahren) https://bit.ly/31Fotim



Viele weitere Geschenkideen finden Sie ab Oktober im Smyths Toys Superstores Weihnachtskatalog sowie in unserem Online Shop unter www.smythstoys.com.



