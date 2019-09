Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Im Übernahmekampf um Osram wird es wahrscheinlich noch ein drittes Gebot geben. Der US-Finanzinvestor Bain Capital plant nach einer Ad-hoc-Mitteilung des Lichtkonzerns eine weitere Offerte - diesmal gemeinsam mit der Beteiligungsgesellschaft Advent International. Osram habe von beiden ein indikatives Angebotsschreiben bekommen, heißt es in der Mitteilung weiter. Ein Angebotspreis wurde nicht genannt, allerdings soll der Preis "bedeutsam" über dem des Osram-Wettbewerbers AMS aus der Steiermark liegen, die mit 38,50 Euro pro Osram-Aktie die derzeit höchste Offerte im Rennen haben.

Bain und Advent würden in den nächsten Wochen die Bücher prüfen und eine Finanzierung auf den Weg bringen. Auch wenn nicht sicher ist, ob es zu dem höheren Angebot kommt, hält es der Vorstand von Osram "im Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre für geboten", dem Konsortium eine Chance zu geben, "sein potenzielles Angebot kurzfristig zu konkretisieren".

Ob Bain und Advent zum Zuge kommen, hängt damit auch an den Osram-Aktionären. Die Annahmefrist der bisher laufenden Angebote endet nämlich am nächsten Dienstag. Per Montagabend verfügte AMS als Höchstbietender über 5,5 Prozent aller Osram-Aktien. Damit ist das Unternehmen von der bislang gültigen Mindestannahmeschwelle von 62,5 Prozent noch weit entfernt. Wie die Aktionäre auf die bloße Aussicht auf ein besseres Angebot reagieren, ist unklar.

