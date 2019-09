FRANKFURT (Dow Jones)--Der neue BMW-Chef Oliver Zipse holt mit Ilka Horstmeier und Milan Nedeljkovic zwei Vertraute in den Vorstand des Premiumautoherstellers. Der Aufsichtsrat habe beide Manager in das Gremium berufen, teilte der DAX-Konzern mit. Nedeljkovic übernehme per Oktober das Ressort Produktion und folgt auf Zipse, der seit Mitte August BMW leitet. Horstmeier übernehme das Personalressort ab November. Sie tritt sie die Nachfolge von Milagros Caina-Andree an.

Nedeljkovic arbeitet seit 1993 für BMW und leitet derzeit den Bereich Unternehmensqualität. Zuvor war er unter anderem Leiter des BMW-Werks München und Leiter des BMW-Werks Leipzig. Horstmeier ist seit 1995 bei BMW und leitet derzeit das BMW Group Werk Dingolfing. Zuvor war sie unter anderem seit 2013 Leiterin des Produktionsbereichs Motoren, E-Antriebe.

"Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Ilka Horstmeier und Milan Nedeljkovic im Vorstand", wird Zipse in der Mitteilung zitiert. "Uns verbindet das gleiche Verständnis von Führungskultur, klarer Verantwortung und einer konsequenten Ausrichtung auf die Zukunft."

Kontakt zum Autor: markus.klausen@wsj.com

DJG/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2019 08:43 ET (12:43 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.