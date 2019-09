London (ots/PRNewswire) - In der europäischen Rangliste erzielte McKinsey in mehreren Bereichen und Branchen sowie in den Kategorien Diversität, Arbeitgeberleistungen und Innovation Topwerte



Auf der Rangliste von Vault.com für das Jahr 2020 wurde McKinsey unter den Beraterunternehmen in Europa zum beliebtesten Arbeitgeber gewählt. Zuvor hatte das Unternehmen bereits in den Regionen Nordamerika und Asien-Pazifik des Vault-Rankings für das Jahr 2020 den ersten Platz errungen.



Die Vault-Rankings basieren auf Bewertungen durch Tausende Befragte, die an einer Umfrage zu Arbeitgeberkriterien teilnehmen.



"McKinsey engagiert sich für die Erhaltung eines einzigartigen Arbeitsumfelds für herausragende Talente. Wir fühlen uns darin bestätigt, da wir für so viele Personen der Arbeitgeber der Wahl und auf dem 1. Platz des Vault-Rankings gelandet sind", so Judith Hazlewood, Senior Partner bei McKinsey.



McKinsey belegt seit neun Jahren Platz 1 auf der Europaliste von Vault.



"Ich arbeite mit unseren Teams auf europäischer und globaler Ebene und bin immer wieder beeindruckt - von der Diversität unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unserer Arbeit und den herausfordernden Problemen, an deren Lösung wir uns jeden Tag beteiligen", so Pål Erik Sjåtil, Senior Partner und Managing Partner bei McKinsey Europe.



Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der europäischen Umfrage wählten McKinsey in vielen Kategorien, wie "Firm Leadership" (Unternehmensleitung), "Level of Challenge" (Herausforderungsniveau) und "International Mobility" (internationale Mobilität), zum besten Beraterunternehmen. Zudem belegten einige der Praktiken bei McKinsey Europe den ersten Platz auf der Rangliste, unter anderem jene aus den Bereichen Strategy, Energy, Healthcare, Sales & Marketing, Operations und Tech, Media & Telecom.



"Wir sehen, dass die Teilnehmenden der Umfrage angaben, dass die Arbeit von McKinsey, die Kunden, unsere Unternehmenskultur und unser Personal dazu führten, dass sich Bewerberinnen und Bewerber für einen Einstieg bei McKinsey entschieden", so Zubin Taraporevala, Senior Partner bei McKinsey. "Davon bin ich überhaupt nicht überrascht, da es sich dabei um Gründe handelt, die McKinsey bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seit jeher auszeichnen."



