Saudi Arabien investiert in vier bedeutende Projekte im Wert von 23 Mrd. US-Dollar, die das Leben der 7 Millionen Einwohner seiner Hauptstadt Riad umgestalten und verbessern werden.

Die Stadt Riad hat ein von der Regierung angekündigtes ehrgeiziges Programm für die Städteplanung und das Bauwesen im Wert von mehr als 23 Mrd. US-Dollar auf den Weg gebracht. Es wird die Hauptstadt mit vier großen Projekten in einen der lebenswertesten Orte der Welt verwandeln.

King Salman Park wird sich über eine Fläche von 13,4 km erstrecken vier Mal die Größe des Central Park in New York und somit der größte Stadtpark der Welt. Sports Boulevard wird ein hochmoderner, neuer Ort für Gesundheit und Wellness im Herzen der Stadt, ausgestattet mit einem Netzwerk von Fahrradrouten, was dem Projekt beeindruckende 135 km an professioneller Radstrecke hinzufügt. "Grünes Riad" ist eine stadtweite Begrünungsinitiative, die die Pflanzung von 7,5 Mio. Bäumen mit einschließt. Mithilfe des Projekts soll die Temperatur der Stadt um 2 °C gesenkt und willkommener Schatten gespendet werden, damit die Bewohner draußen spazieren gehen und sich sportlich betätigen können. Und zuletzt wird Riad Art mit einem interaktiven Weltklasse-Programm für Kunst im öffentlichen Raum aus der Stadt eine "Gallerie ohne Wände" machen. Im Rahmen des Projekts wird in Kunstprogrammen der Weltklasse die Ausstellung von 1.000 Kunstwerken organisiert und ein jährliches Kunstfestival ausgerichtet.

Diese vier transformativen Projekte, verwaltet von der Königlichen Kommission für Riad Stadt (Royal Commission for Riyad City, RCRC), die früher als Entwicklungsbehörde von Riad (Riyadh Development Authority) bezeichnet wurde, vervollständigen das Saudi Vision-2030-Programm "Lebensqualität" (Quality of Life). Sie richten sich nach den UN-Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals), nachhaltige Städte und Gemeinden zu schaffen, wobei gleichzeitig dringende Maßnahmen gegen die Klimaveränderung gefördert werden.

Zudem bieten diese Projekte der Stadt riesige soziale, ökonomische und Umweltvorteile. Zahlreiche Arbeitsplätze werden geschaffen: Allein aus dem Bau des King Salman Park werden bis zum Abschluss etwa 50.000 Arbeitsstellen hervorgehen, und im Anschluss Tausende Arbeitsstellen mehr im Bereich Dienstleistung. Der Tourismus wird in einer Stadt aufblühen, die nicht nur für geschäftliche Belange zum Ziel der Wahl wird, sondern auch für die Freizeit. Und Familien werden sich durch gesteigerte Mobilität, eine bessere Umwelt und mehr Chancen für Kunst- und Kulturerlebnisse verbessern.

Ein RCRC-Sprecher sagte: "Das Leben ändert sich für die Bewohner von Riad. Im Einklang mit den Regierungsreformen in schulischer Erziehung, im Gesundheitswesen und im Tourismus schreiten wir mit den Ausweitungs- und Entwicklungsplänen für die Stadt voran. Die Vision-2030-Ziele werden verwirklicht, und riesige Infrastrukturprojekte wie diese werden deutliche positive Auswirkungen auf unser soziales Gewebe und kulturelles Wohlbefinden haben.

