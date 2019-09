Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Michelin mit Blick auf die angekündigte Schließung eines Werks in Bayern auf "Buy" mit einem Kursziel von 127 Euro belassen. Der Schritt passe zur mittelfristigen Strategie des Reifenherstellers, verstärkt in Billiglohnländern und größeren Werken zu produzieren, schrieb Analystin Gungun Verma in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/la

