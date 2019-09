Neuigkeiten rund um die Übernahmeversuche für Osram Licht: Advent habe im Konsortium mit Bain Capital ein neues Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der Osram Licht AG in Aussicht gestellt, teilt Osram mit. Das Konsortium will in den nächsten Wochen noch eine verkürzte Due-Dilligence-Prüfung vornehmen, bevor es über ein verbindliches Angebot entscheidet. Im Schreiben des Konsortiums an den Vorstand von Osram habe es einen "bedeutenden Aufschlag" gegenüber der aktuellen Offerte der ams AG über 38,50 Euro je Aktie in Aussicht gestellt, heißt es. Die potenziellen Bieter würden nach eigenen Angaben zudem an einer neuen Finanzierungsstruktur für die mögliche Transaktion arbeiten. Advent und Bain ...

Den vollständigen Artikel lesen ...