Wechseln Haushalte ihren Gasanbieter, können sie besonders viel sparen. Unser exklusives Ranking zeigt, welche Anbieter sich mit fairen und günstigen Konditionen auszeichnen.

Mal eben die Gasrechnung halbieren? Was wie das Gewinnspiel eines aufmerksamkeitsheischenden Radiosenders klingt, ist Alltag. Zumindest in Schwerin, der Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns. Eine Familie mit zwei Kindern und 18.000 Kilowattstunden Gasverbrauch im Jahr könnte statt 1844 Euro hier knapp 940 Euro zahlen, also gut 900 Euro weniger. Dafür müsste die Familie nur vom Grundvertrag der lokalen Stadtwerke zum Konkurrenten eprimo in den Tarif eprimoGas PrimaKlima wechseln. Im ersten Jahr lägen die Gaskosten dann etwa halb so hoch. Selten war es so einfach, viel Geld zu sparen.

Valerian Vogel, Energieexperte beim Vergleichsportal Verivox, überrascht die hohe Ersparnis nicht. Zwar sei der Vorteil beim Anbieterwechsel deutschlandweit im Jahresvergleich leicht zurückgegangen. "Allerdings ist die Differenz zwischen Grundversorgungstarif und günstigem Angebot immer noch viel größer als zum Beispiel beim Strom", sagt Vogel.

Schwerin mag ein Extrembeispiel sein, weil die lokalen Stadtwerke hier besonders hohe Preise aufrufen. Aber eine satte Ersparnis ist für alle, die noch vom lokalen Grundversorger beliefert werden, auch anderswo garantiert. Im Schnitt der 100 größten deutschen Städte würde eine Familie mit zwei Kindern im ersten Jahr 450 Euro sparen, wenn sie vom Grundtarif des Grundversorgers zum günstigen Angebot mit Bonus wechselt. Und noch immer beziehen 19 Prozent der Haushalte mit Gasanschluss ihr Gas tatsächlich im Grundtarif des Grundversorgers, hat die Bundesnetzagentur ermittelt. In aller Regel ist dieser Tarif besonders teuer. Etwa jeder zweite Haushalt wird zwar vom Grundversorger beliefert, hat aber wenigstens einen anderen Tarif abgeschlossen. Doch auch hier bleibt noch Sparpotenzial: So unterbietet der günstigste Konkurrent den attraktivsten Tarif des Grundversorgers im Schnitt der 100 Städte um 230 Euro. Nur rund 30 Prozent der Haushalte sind bereits Kunde eines alternativen Anbieters, also nicht der Stadtwerke vor Ort. Dabei ist die Auswahl an Anbietern groß genug. Im Schnitt können Privathaushalte laut Bundesnetzagentur zwischen 98 verschiedenen Gaslieferanten wählen.

Ein exklusives Ranking der WirtschaftsWoche mit Daten des Vergleichsportals Verivox hat die besten aus rund 3900 Gastarifen für die 100 größten deutschen Städte aufgespürt. Da es im mit Fernwärme versorgten Flensburg keine Gasanschlüsse für Haushalte gibt, wurde Landshut zusätzlich ins Ranking der 100 größten Städte aufgenommen. Die ausgewählten Tarife zeichnen sich nicht nur durch günstige Preise, sondern auch faire Konditionen und Service aus. Einfluss hatten zum Beispiel Vertragslaufzeit und Kündigungsfrist, Preisgarantien und deren Umfang, Kontaktmöglichkeiten und Onlineservices. Anbieter, deren insgesamt am Markt verfügbaren Tarife nach diesen Kriterien im Durchschnitt nicht wenigstens mit gut bewertet worden sind (das entspricht einer Note 2,3 auf einer Skala von 1 bis 5), wurden ausgeschlossen. Auch die einzelnen, im Ranking aufgeführten Tarife mussten wenigstens die Note 2,3 schaffen, sonst wurden sie nicht berücksichtigt. Tarife mit Vorauskasse oder festen Abnahmemengen flogen ebenfalls aus der Auswahl.

Bei den höheren Verbrauchsstufen ab 12.000 Kilowattstunden und Tarifen mit Neukundenbonus landete die innogy-Tochter eprimo mit ihrem Tarif eprimoGas Prima Klima in den meisten Städten vorne. Nur Single-Haushalte, mit nur 5000 Kilowattstunden Jahresverbrauch, fahren mit dem Tarif HalPlus Erdgas Regio+ vom Anbieter EVH besser. Hinter EVH stehen die Stadtwerke Halle. Viele wechselnde Haushalte entscheiden sich für einen Anbieter, der zwar nicht bei ihnen, aber anderswo der lokale Grundversorger ist - so wie die Stadtwerke Halle. Bei Verivox liegt die Quote bei etwa 50 Prozent und ist zum Vorjahr um 17 Prozentpunkte gestiegen. "Offenbar sind Markenbekanntheit und Vertrauen wichtige Einflussfaktoren", sagt Verivox-Experte Vogel.

Die fairsten GasanbieterWelche Anbieter in den 100 größten Städten mit fairen und günstigen Gastarifen überzeugenKategorie: Normalgas mit BonusAnbieter/Tarif*Top-Platzierungen**Preis 1. Jahr(in Euro)***Ersparnis(in Euro)****Tarif-Rating*****Single(5000 kWh/Jahr)EVH/HalPlus Erdgas Regio+90312,16150,382,0Knauber Erdgas/Knauber Erdgas Sicher 1251344,92110,592,2Stadtwerke Tübingen/TüGas Online / TüGas 2019-202048337,67133,012,2 / 2,3Paar(12.000 ...

