München (ots) - Deutschlands führendes Frauenmagazin BRIGITTE und die Personalmarketing-Experten von TERRITORY Embrace küren zum zweiten Mal "Die besten Arbeitgeber für Frauen". Mit dem Ergebnis 5 von 5 möglichen Sternen zählt PAYBACK zu den 120 besten Arbeitgebern für Frauen deutschlandweit. Seit 2018 macht es sich BRIGITTE zur Aufgabe, die besten Arbeitgeber für Frauen auszuzeichnen und auf diese Weise herausragende Frauenförderung zu ehren. Mehr als 160 Unternehmen haben an der umfangreichen Studie teilgenommen und einen Katalog mit 60 Fragen beantwortet.



120 Unternehmen wurden aufgrund ihrer Leistungen in den sechs untersuchten Kriterien Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Flexibilität der Arbeit, Hilfe beim Berufseinstieg, Karriere im Top-Management, Stellenwert der Frauenförderung im Unternehmen und Transparenz ausgezeichnet. PAYBACK hat überdurchschnittlich gut abgeschnitten und die Höchstbewertung von fünf Sternen erreicht. Damit zählt PAYBACK zu den "besten Arbeitgebern für Frauen" und zeichnet sich durch hervorragende Leistungen und Top-Qualität aus.



"PAYBACK hat sich in den vergangenen Jahren zu einem digitalen Schwergewicht, zu einer IT- und Tech-Company entwickelt. Auf diesem Weg haben wir besonders darauf geachtet, für Frauen ein spannender, attraktiver und überzeugender Arbeitgeber zu sein. Die Auszeichnung von BRIGITTE zeigt uns einmal mehr, dass uns dies geglückt ist. Darüber freuen wir uns sehr", so Carolin Schlegtendal, HR Director und Head of Talent Acquisition bei PAYBACK.



Vom DAX-Konzern bis zum örtlichen Handwerksbetrieb - die Teilnehmer der Studie setzen sich aus allen Regionen und Branchen des Landes zusammen. Dadurch wird Frauen, die auf der Suche nach dem richtigen Arbeitsplatz sind, eine Orientierungshilfe in der Arbeitswelt gegeben. Mehr Informationen zur Studie sind online auf brigitte.de und in der aktuellen Ausgabe der BRIGITTE (21/2019) zu finden.



Über TERRITORY Embrace:



TERRITORY Embrace ist eine der erfolgreichsten Agenturen für Employer Branding, Talent Relationship Management und Recruiting. Experten aus HR, Marketing, Kreation und Kommunikation beraten und begleiten globale Unternehmen vom strategischen Aufbau der Employer Brand über die Umsetzung von Kreativ- und Kommunikationskonzepten und Social-Media-Strategien bis hin zur passgenauen Stellenbesetzung. Zu den Kunden gehören führende Arbeitgeber wie die Lufthansa Group, EY, Osram, Deutsche Telekom oder ALDI Süd. Mit reichweitenstarken Jobboards wie Ausbildung.de oder meinpraktikum.de ist TERRITORY Embrace Marktführer im Schüler- und Studierendenmarketing und setzt neue Standards, wie Talente und Arbeitgeber zusammenfinden. TERRITORY Embrace gehört zu TERRITORY, der Agentur für Markeninhalte.



Über PAYBACK:



PAYBACK ist das weltweit führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kunden wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. PAYBACK hat eine App in den Markt gebracht, die erstmals das mobile Punktesammeln, Coupons aktivieren, und Bezahlen vereint. Die App wird aktiv von über 8,5 Mio. Nutzern verwendet. Sie zählt bereits zu den Top 3 Shopping-Apps in Deutschland.



