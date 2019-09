BERLIN (Dow Jones)--Der Energiekonzern Uniper hat die Stilllegung der Gaskraftwerke Irsching 4 und 5 bei Ingolstadt beantragt. Entsprechende Anzeigen wurden bei der Bundesnetzagentur und dem Übertragungsnetzbetreiber TenneT gestellt, teilte das Düsseldorfer Unternehmen am Mittwoch mit. Bei Block 5 seien beide sogar schon zum vierten Mal über den Willen, das Kraftwerk stillzulegen, in Kenntnis gesetzt worden. Auch die Stadtwerke N-ERGIE, Mainova und ENTEGA, die jeweils Minderheitsanteile an dem Kraftwerk halten, hätten die Stilllegungsanzeige unterstützt. Parallel dazu erklärte Uniper als alleiniger Eigentümer von Irsching 4, diesen Block von Oktober 2020 bis Ende September 2021 außer Betrieb nehmen zu wollen.

Nach derzeitiger Markteinschätzung seien auch für hocheffiziente Gaskraftwerke weiterhin keine geeigneten Rahmenbedingungen für einen wirtschaftlichen Weiterbetrieb über den Herbst 2020 hinaus gegeben, hieß es zur Begründung. Irsching 5 gehöre mit einer Leistung von 846 Megawatt und einem Wirkungsgrad von 59,7 Prozent zu den modernsten Gaskraftwerken Europas. Irsching 4 sei mit 561 Megawatt und einem Wirkungsgrad von 60,4 sogar unter den effizientesten der Welt.

Eine Stilllegungsanzeige führt nicht automatisch dazu, dass Kraftwerke auch tatsächlich außer Betrieb gehen. Die Bundesnetzagentur kann eine Genehmigung zum Beispiel verweigern, wenn die betreffende Anlage als systemrelevant eingestuft wird.

Irsching 4 und 5 fallen unter die so genannte Netzreserveverordnung. Sie kommen ausschließlich dann zum Einsatz, wenn ihre Leistung zur Stabilisierung des Netzes gebraucht wird. Das ist dann der Fall, wenn das Netz in Süddeutschland wegen temporärer Engpässe gestützt werden muss.

September 25, 2019

