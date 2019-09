Zürich (ots) - Der Schweizer Microscooter-Pionier Wim Ouboter kommt mit dem deutschen Autohersteller Mercedes ins Geschäft. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. Mercedes-Benz will E-Scooter mit dem berühmten Stern-Logo anbieten und setzt dabei auf die Zusammenarbeit mit den Schweizern. «Wir haben erste Muster gemacht, nächsten Frühling soll es losgehen», bestätigt Wim Ouboter, Chef von Micro Mobility Systems in Küsnacht ZH.



«Für uns ist das eine grössere Sache, die bei Volumen und Umsatz einen Aufschwung bringen wird», sagt Ouboter. Per Ende 2019 rechnet der Pionier der Mikro-Mobilität mit einem Firmenumsatz von insgesamt 65 Millionen Franken, «nach heutiger Einschätzung sollten wir uns 2020 auf 80 Millionen und im Jahr 2021 auf rund 100 Millionen Franken steigern». Mercedes ist der dritte Automobil-Kunde von Micro Mobility Systems. Im Jahr 2015 kam die Firma mit Peugeot ins Geschäft und jetzt neu mit BMW und Mercedes.



