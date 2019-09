Zürich (ots) - Der Flughafen Zürich bekundet Interesse an einem Airport-Projekt in Nepal. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. Die Regierung des südasiatischen Landes plant, den überlasteten Hauptstadtflughafen mit einem neuen Airport ausserhalb von Kathmandu zu ergänzen. «Wir haben dieses Projekt seit einigen Monaten auf dem Radar. Im Rahmen des Präqualifikationsverfahrens haben wir unser grundsätzliches Interesse an diesem Projekt gegenüber der Regierung bekundet», bestätigt eine Sprecherin der Flughafen Zürich AG. Eine nepalesische Regierungsbehörde sprach sich jüngst für das Engagement der Schweizer aus. Am Flughafen Kloten heisst es dazu: «Nach dem Entscheid des Investment Board Nepal werden wir nun in konkrete Verhandlungen mit der nepalesischen Regierung treten.» Gemäss der Planung der nepalesischen Regierung soll der neue Flughafen namens Nijgadh International Airport in einer ersten Phase für 15 Millionen Passagiere gebaut und circa 2025 fertiggestellt werden.



