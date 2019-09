Der US-Leitindex rückte am Mittwoch zuletzt um 0,13 Prozent auf 26'842,42 Punkte vor.New York - Unter dem Eindruck starker Quartalszahlen des Sportartikelherstellers Nike hat der Dow Jones Industrial moderat zugelegt. Der US-Leitindex rückte am Mittwoch zuletzt um 0,13 Prozent auf 26 842,42 Punkte vor. Die anderen wichtigen Aktienindizes aber litten wie schon am Vortag unter den politischen Unsicherheiten rund um eine mögliche Amtsenthebung von US-Präsident Donald Trump.

