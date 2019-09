Red Hat und das CentOS-Projekt haben mit CentOS Stream eine Linux-Distribution ins Leben gerufen, die sich durch ihre häufigen Updates auszeichnet. So sollen Entwickler im Rahmen eines Rolling Release stets Zugriff auf die neuesten Additionen und Änderungen in RHEL haben. CentOS Stream wird eine ständige Betaversion des jeweils kommenden Red Hat Enterprise Linux (RHEL) sein, dabei aber weit mehr bieten, als es Betaversionen oder Previews bislang taten, so Red-Hat-CTO Chris Wright. Stattdessen sei CentOS Stream ein beständiger Strom neuer Inhalte, der bisweilen mehrmals täglich Updates erfahren werde. Cutting-Edge-Entwicklung auf der neuesten Code-Basis Auf diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...