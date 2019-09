Norbert Broger wird neuer Finanzvorstand von Krones DGAP-News: Krones AG / Schlagwort(e): Personalie Norbert Broger wird neuer Finanzvorstand von Krones 25.09.2019 / 17:14 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 25.09.2019 Corporate News-Meldung Norbert Broger wird neuer Finanzvorstand von Krones In der Aufsichtsratssitzung vom 25. September 2019 wurde Norbert Broger mit Wirkung ab 01.01.2020 zum Finanzvorstand der Krones AG bestellt. Norbert Broger zeichnen 30 Jahre Berufserfahrung im internationalen Umfeld der Automobil- und Getränkeindustrie, im Anlagen- und Maschinenbau sowie der Großserienfertigung aus, in denen er unterschiedliche Führungsfunktionen im In- und Ausland wahrnahm. Seine ersten beruflichen Stationen waren bei FAG Kugelfischer / Schaeffler Gruppe. In den Jahren 2006 bis 2012 war er bereits für Krones als Zentralbereichsleiter Controlling, Risikomanagement und strategische Unternehmensentwicklung tätig. Seit 2013 ist Norbert Broger Mitglied des Vorstands bei der Schuler AG, Göppingen, wo er zum Jahresende ausscheidet. Ansprechpartner: Olaf Scholz Leiter Investor Relations KRONES AG Tel.: +49 9401 70-1169 E-Mail: olaf.scholz@krones.com 25.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Krones AG Böhmerwaldstraße 5 93073 Neutraubling Deutschland Telefon: +49 (0)9401 701169 Fax: +49 (0)9401 709 1 1169 E-Mail: investor-relations@krones.com Internet: www.krones.com ISIN: DE0006335003 WKN: 633500 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 879951 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 879951 25.09.2019 ISIN DE0006335003 AXC0297 2019-09-25/17:14