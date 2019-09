Unter dem Eindruck starker Quartalszahlen des Sportartikelherstellers Nike hat der Dow Jones Industrial am Mittwoch zugelegt. Zudem hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, dass der Handelsdeal mit China früher als erwartet zustande kommen könnte. Der US-Leitindex stieg zuletzt um 0,56 Prozent auf 26 957,14 Punkte.

Angesichts der anhaltenden politischen Unsicherheiten rund um eine mögliche Amtsenthebung von US-Präsident Donald Trump hielten sich die Gewinne ansonsten in Grenzen. Der Vorwurf lautet Amtsmissbrauch. So rückte der marktbreite S&P 500 nur um 0,23 Prozent auf 2973,41 Zähler vor. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,24 Prozent auf 7728,83 Punkte nach oben. Bereits am Dienstag hatte die Diskussion um ein mögliches Impeachment die Wall Street belastet.

Nike hatte Gewinn und Umsatz im jüngsten Geschäftsquartal überraschend kräftig gesteigert. Analysten hoben daraufhin reihenweise ihre Kursziele an. Die Aktien sprangen auf ein Rekordhoch und lagen zuletzt mit einem Plus von gut 5 Prozent deutlich an der Dow-Spitze.

Nike habe alle Analystenprognosen pulverisiert, schrieben die Autoren des täglichen Bernecker-Börsenbriefes. Mit dem Sprung über 90 Dollar sei der Chart nach oben offen. Bemerkenswert sei, dass die China-Umsätze stark zugelegt hätten. Dies sei ein Beleg für die Stärke des chinesischen Konsums, so die Autoren. Nike laufe der Konkurrenz davon, lobte Analyst Paul Trussell von der Deutschen Bank. Das erste Geschäftsquartal sei herausragend gewesen.

Zudem blickten die Anleger auf die Tabakbranche, nachdem die große Wiedervereinigung der Marlboro-Hersteller Philip Morris und Altria nun nicht zustande kommt. Bei den Gesprächen über eine Fusion habe keine Einigung erzielt werden können, teilte Altria mit. Philip-Morris-Anleger reagierten erleichtert darauf, wie das Kursplus von knapp 7 Prozent zeigte. Die Altria-Anteile aber gaben um knapp 0,4 Prozent nach. Noch Ende August hatten beide Unternehmen Verhandlungen über einen Zusammenschluss per Aktientausch bestätigt.

Am Ende des Nasdaq 100 sackten die Anteilscheine von Broadcom um mehr als 3 Prozent ab. Der Halbleiterkonzern hatte zur Schuldenfinanzierung die Begebung einer Wandelanleihe angekündigt./la/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0298 2019-09-25/17:16