Qualifikation ist ein zentraler Schlüssel für mehr Wettbewerbs- und damit Zukunftsfähigkeit - darin waren sich alle Teilnehmer der Feierstunde im Jakob-Kaiser-Haus in Berlin einig. »Der hundertste Absolvent in drei Jahren zeigt, wie schnell sich dieser praxisbezogene Abschluss mit der vorgelagerten umfangreichen Fortbildung in der Branche etabliert hat«, freut sich Heiner Hans, Leiter der Trilux-Akademie. Stellvertretend für alle bisherigen Teilnehmer wurde Andreas Ewert, Geschäftsführer der Luxeen GmbH in Hövelhof als 100. Absolvent mit der Zertifizierungsurkunde geehrt. Der Unternehmer hatte insgesamt über 160 Stunden Lernzeit investiert und die anspruchsvolle Prüfung zum DIN-geprüften Lichttechniker für Innen- und Außenbeleuchtung erfolgreich absolviert.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil lobte das hohe Engagement aller ...

