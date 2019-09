Martina Merz wurde erst im vergangenen Dezember in den Aufsichtsrat von Thyssenkrupp gewählt. Nun wird sie als Nachfolgerin von Guido Kerkhoff neue Interims-Chefin des arg gedrückten Essener Industriekonzerns.

Viel hat nicht gefehlt. Ein paar Wochen vielleicht, und Deutschlands Wirtschaft hätte endlich eine Antwort gehabt auf die Frage, die seit Jahren über Podien und durch Leitartikel wabert, die Gegenstand von ungezählten Appellen ist: Wann wird zum ersten Mal eine Frau einen der Dax-30-Konzerne führen - und wer wird diese Frau sein? Martina Merz, derzeit Aufsichtsratschefin des Essener Industriekonzerns Thyssenkrupp, wird es nur deshalb nicht werden, weil Thyssenkrupp am 23. September Deutschlands Elite-Börsenliga aufgrund der anhaltenden Krise verlassen und in den M-Dax absteigen musste. An ihr liegt es also nicht.

Denn am Dienstagabend kam die nächste Botschaft aus dem Hause Thyssenkrupp, die für Unruhe sorgt: Das Unternehmen teilte mit, "der Personalausschuss des Aufsichtsrats" habe dem Aufsichtsrat empfohlen, mit dem derzeitigen Vorstandschef Guido Kerkhoff "Verhandlungen über eine zeitnahe Beendigung seines Vorstandsmandates aufzunehmen". Und weiter? "Nachfolgerin soll die bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Martina Merz werden, die den Vorstandsvorsitz interimistisch für eine Amtszeit von maximal zwölf Monaten übernehmen soll." Was genau "zeitnah" bedeutet, konnte Thyssenkrupp auch auf Nachfrage nicht präzisieren; der Wechsel soll auf einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung beschlossen werden.

Auch wenn Martina Merz also "zeitnah" kein Dax-30-Unternehmen führen wird - als Chefin eines M-Dax-Unternehmens steht sie auch ziemlich alleine da. Und auch das ist ein schneller Aufstieg: Bei Thyssenkrupp (Umsatz: 34,8 Milliarden Euro) wurde sie erst im Dezember 2018 in den Aufsichtsrat berufen, seit Januar 2019 steht sie an dessen Spitze. Manche Beobachter verweisen in diesem Zusammenhang freilich nicht ohne Spitzfindigkeit auf die zahlreichen Männer, die zuvor für diesen Posten gefragt worden waren, aber dankend abgewunken hatten: der ehemalige Airbus-Chef Tom Enders, der frühere Bayer-Boss Marijn Dekkers, Daimlers langjähriger (Ex-)Finanzvorstand Bodo Uebber, und auch der frühere Telekom-Chef René Obermann.

Klassen- und Schulsprecherin

Martina Merz (Jahrgang 1963) gilt dessen ungeachtet als resolut und selbstbewusst. Geboren und aufgewachsen ist sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...