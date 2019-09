Straubing (ots) - Auch der Staat fördert den Waldumbau schon jetzt. Doch in großen Forstbetrieben, viele davon in öffentlichem Besitz, lassen sich die Maßnahmen besser umsetzen, als im kleinteiligen Privatwald. Wer nur wenig Wald besitzt, scheut, auch angesichts unterirdischer Holzpreise, oft Mühe und Investitionen in eine Aufgabe, von der erst die Enkel profitieren. Vom Waldumbau profitiert aber die gesamte Gesellschaft. Gezielte staatliche Unterstützung kann dafür sorgen, dass überall im Land wieder kniende Menschen zu sehen sind, die ein kleines Bäumchen in die Erde pflanzen.



