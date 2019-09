Das jahrelange Compliance-Versagen des VW-Konzerns hat einen Namen: Hans Dieter Pötsch. Nach der Anklage der Staatsanwaltschaft müsste er als Aufsichtsratschef zurücktreten und den Weg frei machen für mehr Rechtskultur.

Nun ist Hans Dieter Pötsch angeklagt. Man könnte meinen, die Anklage der Staatsanwaltschaft Braunschweig wegen des Verdachts der Marktmanipulation wäre ein Bruch, eine dramatische Wende in der Laufbahn des VW-Aufsichtsratschefs. Das ist sie nicht. Sie ist nur ein weiteres Indiz dafür, dass er schon längst hätte seinen Hut bei Volkswagen nehmen müssen.

Etwa wegen seiner Rolle in der Übernahmeschlacht zwischen Porsche und Volkswagen in den Jahren 2005 bis 2009: Der Sportwagenbauer Porsche war damals ein eigenständiges Unternehmen und gehörte den Familien Porsche und Piëch. Als sich Porsche beim Angriff auf Volkswagen verzockte und massiv in Schieflage geriet, war es vor allem der damalige VW-Finanzvorstand Pötsch, der dem Auto-Clan aus der Patsche half. Er gewährte Porsche einen Kredit und sanierte den Autoclan, indem er ihm den Autobauer Porsche und einen großen Autohandelsbetrieb für einen hohen Preis abkaufte. So konnte die Familie immerhin ihre 52 Prozent an VW behalten.

Als VW-Finanzvorstand wäre es Pötschs Aufgabe gewesen, VW vor dem Angriff der Porsches und Piëchs zu schützen. Vielmehr rettete er die Angreifer mit Millionen aus der VW-Kasse. "Die Porsches und Piëchs werden Pötsch immer dankbar sein", sagt ein Familien-Insider. Seither wisse die Familie, woran sie bei Pötsch sei. Sie vertraue ihm. Nichts sei den Erben wichtiger. Ein Vorstand als langer Arm eines Aktionärs - Pötsch hätte eigentlich schon damals seinen Posten räumen müssen.

Nicht viel ruhmreicher war seine Rolle im Abgasskandal. Dass er als Finanzvorstand direkt in die Manipulationen involviert war, ist eher unwahrscheinlich. Aber als einer der engsten Vertrauten des früheren VW-Chefs Martin Winterkorn war er womöglich ein Mitwisser. Ihn nach dem Skandal zum Aufsichtsratschef - und damit zum obersten Skandal-Aufklärer - zu machen, war ein weiterer Tiefpunkt in der Rechtskultur des Konzerns.Unstrittig ist, dass Pötsch in den Monaten bevor der Skandal öffentlich wurde, eine Schlüsselrolle ...

