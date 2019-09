Mainz (ots) - Nach einem Unfall verfügt die schüchterne Buchhalterin Joyce (Tamzin Merchant) plötzlich über ganz neue Fähigkeiten und hat zudem rätselhafte Visionen. Der deutsche Uni-Professor Justin (Tom Wlaschiha) scheint etwas mit ihrer Veränderung zu tun zu haben. Das ZDF zeigt den Zweiteiler "Cecelia Ahern: In deinem Leben" nach Cecelia Aherns Roman "Ich hab dich im Gefühl" am Sonntag, 29. September 2019, sowie am Sonntag, 6. Oktober 2019, jeweils um 20.15 Uhr, im "Herzkino". Neben Tom Wlaschiha und Tamzin Merchant sind in weiteren Rollen Tessa Mittelstaedt, James Fleet, Sally Bretton, Paul Bazely und andere zu sehen. Regie führte Amit Gupta, der gemeinsam mit Damian Wayling auch das Drehbuch schrieb.



Die beiden Filme werden im Zweikanalton - deutsch und englische Originalfassung - ausgestrahlt. Im Anschluss an die Ausstrahlung sind sie in der ZDFmediathek in deutscher Sendefassung, englischem Originalton oder auch mit Audiodeskription abrufbar.



Joyce Conway arbeitet in der Buchhaltung einer Radiostation in Oxford. Nach einem Unfall wacht sie im Krankenhaus auf und muss nach und nach merkwürdige Veränderungen an sich feststellen: Sie spricht plötzlich Italienisch und Deutsch und kennt sich mit Kunstgeschichte, Literatur und Wein aus. Zudem entwickelt sie so viel Selbstbewusstsein, dass sie in ihrem Radiosender sogar eine eigene Show bekommt. Besonders mysteriös aber sind die seltsamen Träume, in denen kontinuierlich eine rothaarige Frau auftaucht.



Immer wieder begegnet Joyce dem deutschen Gastdozenten Justin Beckmann, dessen Frau sich gerade von ihm getrennt hat. Zunächst funkt es nicht zwischen den beiden, doch dann entdecken sie zahlreiche Gemeinsamkeiten. Doch als Joyce schließlich Justins Noch-Ehefrau das erste Mal begegnet, trifft sie fast der Schlag: Jenna (Tessa Mittelstaedt) ist die rothaarige Frau aus ihren Träumen.



Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/ceceliaahern



Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/cecelia-ahern-in-deinem-leben



Das "Herzkino" in der ZDFmediathek: https://herzkino.zdf.de



https://facebook.com/herzkino



https://twitter.com/ZDFpresse



Pressekontakt:



ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4385478