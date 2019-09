Berlin (ots) - Ein Bio-Supermarkt in Berlin ruft zu weniger Konsum auf und lässt die Kunden den Preis für ihren Einkauf selbst bestimmen. Das war das Szenario am 24. September im BIO COMPANY Markt in der Yorckstraße 37 in Berlin. Die Kunden konnten für sich selbst entscheiden, was ihnen nachhaltig und fair produzierte Waren wirklich wert sind. Und das, ohne den tatsächlichen Preis zu kennen. Das Ergebnis zeigt: Der faire Wert der Produkte wird scheinbar nicht erkannt - 62 % der Kunden schätzten den Preis für ihren Einkauf zu niedrig ein. Die Aktion ist Teil der BIO COMPANY Kampagne "Kauf weniger", mit der das Berliner Unternehmen als erster Supermarkt zu weniger Konsum aufruft.



BIO COMPANY, Marktführer bei Bio-Supermärkten in Berlin/Brandenburg, stellt sich bewusst gegen unreflektierten Konsum und setzt sich ein für mehr Preissensibilität und Nachhaltigkeit im Handel. Mit dem Sozialexperiment "Zahl', was es dir wert ist" hat der Bio-Supermarkt die Kunden des Markts in der Yorckstraße selbst entscheiden lassen, was sie für ihren Einkauf ausgeben möchten. Statt den Betrag vom Kassierer genannt zu bekommen, wurde ihnen an diesem Tag zwischen 14 und 18 Uhr die Frage aller Fragen gestellt: "Was ist Dir dein Einkauf wert?".



Die Ergebnisse: Kunden zahlen deutlich zu wenig für die Bio-Produkte



132 von insgesamt 347 Kunden nutzten die Kasse, an der sie den Preis für ihren Einkauf selbst bestimmen konnten. 29 % dieser Kunden zahlten mehr, 9 % nannten einen Betrag, der in etwa mit dem tatsächlichen Warenwert übereinstimmt. Die Mehrzahl, nämlich 62 %, zahlten jedoch einen zu niedrigen Betrag. Die Preisabweichung bei allen Einkäufen liegt bei insgesamt -20 %. Die vier Stunden des selbstbestimmten Preises für Lebensmittel, Körperpflegeprodukte und Haushaltswaren lassen Fragen aufkommen: Haben die Kunden unwissend weniger gezahlt als die Produkte wirklich wert sind oder wurde die Chance eines günstigen Einkaufs genutzt? Georg Kaiser, Geschäftsführer BIO COMPANY, sieht hier eine grundsätzliche Problematik: "In Zeiten von hartem Preiskampf und Dumpingpreisen für Lebensmittel & Co. ist es nicht verwunderlich, dass die Kunden das Gefühl für eine faire Preisgestaltung verlieren. Einen Liter Kuhmilch für unter 80 Cent gibt es in der Tat zu kaufen, aber eben nicht bei uns. Es ist wichtig, dass die Kunden die gesamte Wertschöpfungskette würdigen können. Der Lebensmitteleinzelhandel muss gemeinsam mit allen Multiplikatoren daran arbeiten, dass Waren wieder einen realistischen Preis bekommen - von dem alle, auch die Erzeuger, leben können und weder Mensch noch Tier und Umwelt leiden müssen".



Die "Kauf weniger"-Kampagne



Die Aktion im Markt ist Teil der "Kauf weniger" Kampagne von BIO COMPANY. Als erster Lebensmittelhändler ruft der Berliner Bio-Supermarkt Kunden in Zeiten eines ausufernden Konsums dazu auf weniger und damit bewusster zu konsumieren: für mehr Nachhaltigkeit. Neben der einmaligen Aktion im Markt macht BIO COMPANY durch eine eigens konzipierte Microsite, Social-Media-Begleitung auf Facebook, Twitter und Instagram sowie Aufstellern in den Märkten und einem überdimensionalen Plakat an der Berliner East Side Mall auf die Kampagne aufmerksam.



Über die BIO COMPANY



Die BIO COMPANY wurde 1999 gegründet. Sie führt insgesamt 58 Filialen, davon 51 in Berlin und Brandenburg sowie drei in Dresden und vier in Hamburg. In Berlin-Brandenburg ist die BIO COMPANY Marktführer. Für ihr überzeugendes Regionalkonzept hatte sie 2018 den "Regionalstar" erhalten, eine Auszeichnung der Zeitschrift Lebensmittelpraxis und der Grünen Woche. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen gut 1.600 Mitarbeiter. Die BIO COMPANY setzt sich nachhaltig gegen die Lebensmittelverschwendung ein. Bereits 2012 war das Unternehmen Gründungshelfer von foodsharing und damit der erste Handelspartner, der diese Lebensmittelretter-Initiative seitdem unterstützt. Der Biohändler erhielt auch 2015 den "Genießt uns! Award" für besonderes Engagement gegen die Verschwendung von Lebensmitteln von der Deutsche Bundesstiftung Umwelt.



