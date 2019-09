Marion Leslie stösst am 1. Januar 2020 als Leiterin der Geschäftseinheit Financial Information zu SIX.Zürich - Marion Leslie stösst am 1. Januar 2020 als Leiterin der Geschäftseinheit Financial Information zu SIX. Sie verfügt über langjährige Erfahrung und eine ausgewiesene Expertise im internationalen Finanzinformationsgeschäft. Robert Jeanbart, Leiter der Geschäftseinheit Financial Information, hat entschieden, in den Ruhestand zu treten, und wird SIX Ende Dezember 2019 verlassen.

