METRO AG bestätigt Prüfung möglicher Effizienzmaßnahmen DGAP-Ad-hoc: METRO AG / Schlagwort(e): Sonstiges METRO AG bestätigt Prüfung möglicher Effizienzmaßnahmen 25.09.2019 / 20:48 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die METRO AG bestätigt, aktuell Effizienzmaßnahmen in Bezug auf administrative Strukturen, Prozesse und Geschäftsaktivitäten zu prüfen. Die zu prüfenden Effizienzmaßnahmen würden durch die angestrebte Veräußerung des SB-Warenhausgeschäfts und eine daraus resultierende geringere Unternehmensgröße ausgelöst und überwiegend von dieser Transaktion abhängen. Die Maßnahmen beziehen sich sowohl auf die Hauptverwaltung der METRO AG als auch auf die internationalen Querschnitts- und Servicegesellschaften. Die Prüfung befindet sich in einem sehr frühen Stadium. Auf Basis der ersten vorläufigen top-down Prüfung könnte die Umsetzung der angedachten Maßnahmen zu - einmaligen Aufwendungen von insgesamt ca. EUR 30 bis 65 Mio. im ersten Geschäftsjahr der Umsetzung und - wiederkehrenden Einsparungen in einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag pro Jahr führen. Bisher wurden noch keinerlei Entscheidungen über die Durchführung oder den Umfang möglicher Maßnahmen getroffen, die im Detail weiter geprüft und bewertet werden müssen. Nach Abschluss der Prüfungen in den kommenden Monaten wird der Vorstand der METRO AG hierüber entscheiden. Kontakt: METRO AG Sabrina Ley Director Investor Relations 25.09.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: METRO AG Metro-Straße 1 40235 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211 6886-1524 Fax: +49 (0)211 6886-3759 E-Mail: investorrelations@metro.de Internet: www.metroag.de ISIN: DE000BFB0019, DE000BFB0027 WKN: BFB001, BFB002 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 880169 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 880169 25.09.2019 CET/CEST ISIN DE000BFB0019 DE000BFB0027 AXC0355 2019-09-25/20:48