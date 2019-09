Der Wald steckt im Klima-Dilemma: Für die Erwärmung braucht es mehr Laubbäume. Damit kommt die Forstwirtschaft nicht klar. Ein Sägewerk verspricht die Lösung: Ein erschwingliches Bauholz aus Buche. Kann das sein?

Die rund 300 Fachleute aus Verbänden, Politik, Wirtschaft und Forschung, die sich heute bei Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) in Berlin zum Nationalen Waldgipfel treffen, eint eine Erkenntnis und ein entscheidendes Problem. Die Erkenntnis, dass die bisher stark auf die Produktion von Nadelhölzern ausgerichteten Wälder in ihrer heutigen Form nicht zukunftsfähig sind. Und das Problem, dass es für eine sinnvolle ökonomische Nutzung anderer Waldformen bisher an wirtschaftlich tragfähigen Konzepten fehlt.

Dabei ist es unbestritten: Wenn die deutschen Forste zukunftsfähig werden sollen, robuster gegen Hitzeperioden und resistenter gegen die Folgen des Klimawandels, dann steht dem deutschen Wald ein grundlegender ökologischer Umbau bevor. An die Stelle der bisherigen großen Monokulturen aus Fichten oder Kiefern wird in Zukunft immer öfter ein Mix aus Laub- und Nadelhölzern treten.

Die Vision des robusten deutschen Zukunftswaldes hat nur einen massiven Schönheitsfehler: Sie kollidiert mit den Bedürfnissen großer Teile der holzverarbeitenden Industrie. Die nämlich setzt überwiegend auf schnell wachsende Nadelhölzer. So sehr die Ökologen also in diesen Tagen die Frage umtreibt, wie sich die Wälder biologisch für die Zukunft fit machen lassen, so sehr beschäftigt die Ökonomen, wie sich die Holzwirtschaft auf den absehbaren Wandel beim Rohstoff einstellen kann. Wie lässt sich all das künftig heranwachsende Laubholz vermarkten, wenn doch der Markt vor allem nach Nadelhölzern verlangt?

Die Antwort, glaubt Ralf Pollmeier, gibt es längst. Der 57-jährige ist Chef und Gründer des gleichnamigen Sägewerksunternehmens mit Hauptsitz im thüringischen Städtchen Creuzburg nahe Eisenach. Seit der Gründung vor rund 30 Jahren hat er die Firma zu einem der größten auf Buchenholz spezialisierten Betriebe weltweit gemacht. "Pollmeier-Buche" - das ist in der Branche ein feststehender Begriff.

"Die Fichte wächst direkt ins Sägewerk."

Rund zehn Jahre ist es her, da begann der Unternehmer, neue Einsatz- und Vertriebsmöglichkeiten für seine Hölzer zu suchen. Bis dato hatte er aus den Buchen vorwiegend Schnittholz produziert, waren Pollmeiers Buchenbretter vor allem Grundlage für Innenausbauten, für den Spielzeugbau, für Treppen oder hochwertige Möbel. Was den Unternehmer umtrieb: In Deutschlands Wäldern wachsen seit Jahren weit mehr verwertbare Buchen, als es Abnehmer für das Holz gab. "Seit rund 30 Jahren ist die Buche in Deutschland unternutzt'", sagt Jan Hassan, Bauingenieur und Marketingmanager in Pollmeiers Diensten. "Obwohl viel mehr Holz verfügbar wäre, werden nur rund zwei Drittel der Bäume geschlagen."

Ob Fertighaus oder Dachstuhl, günstiger Möbelbau oder Konstruktionsholz - bisher sind Fichte oder Kiefer, ...

