"Wir streben ein Ökosystem an, das die Interessen von Eigentümern und Bewohnern in den Mittelpunkt stellt."Madrid - HomeBeat.Live ist stolz darauf, den Gewinn des Finnovating PropTech Preis 2019 in der Kategorie "Grösste Soziale Wirkung" bekanntzugeben. Die dritte Ausgabe der PropTech Unconference in Madrid (Spanien), brachte erneut die 100 innovativsten spanischen und europäischen PropTech Startup CEOs zusammen. Während dieser privaten Konferenz diskutieren sie die Chancen und...

Den vollständigen Artikel lesen ...