Jetzt das Buch "Trader - Der Weg zur profitablen Handelsstrategie - in jedem Markt" bestellen! (JK-Trading.com) - Die DAX-Bären hatten auch am Mittwoch das Momentum auf ihrer Seite, ein Test der 12.000er Marke in den Wochenschluss bleibt eine Option. Einer der Haupttreiber im deutschen Leitindex war meines Erachtens die mögliche Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump. ...

