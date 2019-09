Amazons heutiges Hardware-Event in Seattle bringt einige neue Geräte hervor. Das Smart-Display Echo Show 8 erweitert dabei die Show-Produktlinie um ein Gerät mit Acht-Zoll-Bildschirm. Am unteren Ende der Preisskala stellt Amazon den Echo Flex, einen kleinen Alexa-Client für die Steckdose vor. Dieser soll Alexa in jeden Raum bringen. Echo Show 8: Acht-Zoll-Display für den Schreibtisch Der Echo Show 8 kommt mit einem hellen 8-Zoll-HD-Display und passt vom Design her gut auf den modernen Schreibtisch. Ansonsten reiht sich das Gerät nahtlos in die bekannte Show-Produktfamilie ein...

