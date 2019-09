Neue Aussagen von US-Präsident Trump lassen die Anleger an einen Handelsdeal mit China glauben. Bei den Einzelwerten im Fokus: Philip Morris und Nike.

Spekulationen auf eine baldige Einigung im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit haben die New Yorker Börsen am Mittwoch beflügelt. Einen Tag nach seiner heftigen Kritik an der chinesischen Handelspolitik schürte US-Präsident Donald Trump Hoffnungen auf eine Vereinbarung mit der Pekinger Führung in Kürze. "Sie wollen unbedingt einen Deal machen", sagte Trump. "Das könnte schneller passieren, als man denkt."

Die USA und China streiten seit Monaten über ihre Handelsbeziehungen und überziehen sich gegenseitig mit Zöllen. Das belastet weltweit die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...