Peking (ots/PRNewswire) - Chinas Immobilienkonzern Evergrande Group hat sich mit den fünf weltweit führenden Automobiltechnik- und Technologieunternehmen zusammengeschlossen, um das Layout der neuen Energiefahrzeugindustriekette weiter zu optimieren.



Evergrande New Energy Automobile Group, eine Tochtergesellschaft des Konzerns, hat am Mittwoch strategische Vereinbarungen mit den deutschen Automobiltechnikunternehmen FEV Group, EDAG und IVA Group sowie Österreichs AVL und Kanadas Magna unterzeichnet.



Der Schritt markierte das ehrgeizige Ziel des Immobiliengiganten, in den nächsten drei bis fünf Jahren das weltweit größte NEV-Unternehmen zu werden und innerhalb von zehn Jahren fünf Millionen Autos zu produzieren und zu verkaufen.



Laut der Vereinbarung wird Evergrande 15 neue Modelle mit den fünf großen Autogiganten entwickeln, die eine vollständige Palette von Produkttypen abdecken, darunter High-End, Ultra-Luxus, Luxus, Exklusivität, Komfort, Klassik und viele andere Modelle.



Brancheninsider wiesen darauf hin, dass diese strategische Kooperation das Konzept der "großen Strategie, des großen Ziels, des großen Musters, der großen Positionierung und des großen Layouts" von Evergrande widerspiegelt, das nicht nur als wichtiger Meilenstein zwischen Evergrande und China gilt, sondern auch epochale Bedeutung in der Geschichte der weltweiten Automobilindustrie hat.



Nach dem Eintritt in den Markt für Energiefahrzeuge im vergangenen Jahr hat Evergrande eine Reihe von Vereinbarungen mit europäischen Unternehmen getroffen, um die Entwicklung von NEV-Produkten zu fördern.



Im Januar dieses Jahres arbeitete Evergrande mit der schwedischen Superautomarke Koenigsegg zusammen, um gemeinsam die Kerntechnologie der weltweit führenden Luxusautos zu entwickeln. Im Juli gründete das Unternehmen ein Joint Venture mit dem deutschen Automobil-Antriebsstranghersteller Hofer, um gemeinsam elektrische Antriebsstrangsysteme zu produzieren. Im September erwarb das Unternehmen das geistige Eigentum an der weltweit führenden Chassis-Architektur 3.0 für neue Energiefahrzeuge des deutschen Automobilzulieferers BENTELER und FEV Group.



Gegenwärtig hat Evergrande eine Reihe von Automobilproduktionsbasen in dem Land und nimmt Weltklasse-Produktionsausrüstung und Produktionstechnologie an, um eine starke Garantie für die Massenproduktion von Evergrandes "Hengchi" -Reihe von Automobilprodukten zur Verfügung zu stellen.



Evergrande hat ihren Hauptsitz in Shenzhen, einer Stadt in Südchina, mit einem Nettogewinn von mehr als 70 Milliarden Yuan im Jahr 2018.



