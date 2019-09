Während mancherorts ein regelrechter Hype um Kryptowährungen entstand, sind Bitcoin & Co. nicht überall so beliebt wie man meinen könnte. Während einige Länder oder Regionen Unternehmen aus der Krypto-Branche regelrecht anziehen, haben die Cyberdevisen in anderen Staaten einen schweren Stand.? Österreicher gegen Krypto-Bankkonten? Abschaffung von Bargeld schwer vorstellbar? Wissen zu Bitcoin & Co. hängt mit Skepsis zusammenDie ING führte eine Umfrage in Europa, den USA und Australien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...