"Handelsblatt" zu Überbrückungskredit für Condor:

"Der Bund und das Land Hessen stellen mir nichts, dir nichts 380 Millionen Euro als Überbrückungskredit zur Verfügung. Selbst solche Summen scheinen keine Dimension mehr zu sein, bei der man erst einmal in sich geht. Dabei ist die Liste der Fälle lang, in denen in Rettungsabsicht gutes Geld der Steuerzahler schlechtem hinterhergeworfen wurde. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier leidet eben wie so viele andere Politiker auch am Helfersyndrom. Er will geliebt und gewählt werden. Nicht umsonst scherzt der Wirtschaftsminister gern: "Ein Onkel, der was mitbringt, ist besser als eine Tante, die Klavier spielt."/al/DP/jha

AXC0003 2019-09-26/05:35