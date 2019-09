NEW YORK (dpa-AFX) - Am dritten Tag der Generaldebatte der UN-Vollversammlung werden am Donnerstag (ab 15.00 Uhr MESZ) in New York Reden von Vertretern aus dem Jemen, der Europäischen Union und den Palästinensern erwartet. Vor dem Hintergrund der Golfkrise wird mit Spannung eine Pressekonferenz von Irans Präsidenten Hassan Ruhani erwartet. Bis zum kommenden Montag wollen noch Dutzende Staats- und Regierungschefs vor der UN-Vollversammlung sprechen, zudem sind am Rande des Geschehens zahlreiche hochrangige Treffen vor und hinter den Kulissen geplant./cah/DP/he

