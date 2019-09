Kann eine Firma für Werbung mit dem Begriff "Black Friday" von Händlern eine Lizenzgebühr kassieren? Bei dieser Frage geht es um sehr viel Geld. Vor dem Bundespatentgericht in München kommt es nun zum Showdown.

Bald geraten viele Deutsche wieder in einen Kaufrausch: Am "Black Friday" Ende November ruft der Handel jährlich die große Rabattschlacht aus und macht ein Milliardengeschäft. Ein findiger Unternehmer aus Hongkong hat sich den Begriff beim Deutschen Patentamt als Wortmarke schützen lassen und verdient dabei kräftig mit. Aber damit könnte bald Schluss sein.

Am Donnerstag verhandelt das Bundespatentgericht in München darüber, ob die Marke gelöscht wird, die auf die Firma Super Union eingetragen ist. "Die Firma in Hongkong handelte ein bisschen wie ein Wegelagerer, indem sie Unternehmen rund um den "Black Friday" mit Abmahnungen überzogen hat", sagt die Anwältin Anthonia Ghalamkarizadeh. Sie vertritt den Zahlungsdienstleister Paypal in dem Verfahren. Auf Antrag von Paypal, Puma und einem Dutzend weiterer Firmen hat das Patentamt bereits beschlossen, "Black Friday" als Marke zu löschen - und dagegen wehrt sich Super Union nun.

Wer in Deutschland mit dem Begriff "Black Friday" werben will, von dem verlangt die österreichische Partnerfirma von Super Union eine Lizenzgebühr. Die Black Friday GmbH in Wien betreibt eine Online-Plattform, auf der vergangenes Jahr 477 Firmen von Amazon bis Zalando mit Schnäppchen warben. In der Vergangenheit habe das Silber-Paket für die Teilnahme 12.000 Euro gekostet, das Gold-Paket 32.500 und das Platin-Paket 70.500 Euro, verlautet es aus Handelskreisen.

Ausweichen auf "Rot", "Cyber" oder "Super"

Die Black Friday GmbH betont, sie habe "die ...

