Der Wettbewerb mit digitalen Sprachassistenten ist knallhart. Amazon legt nun eine neue Runde im Gerangel mit Google und Apple vor und integriert Alexa in kabellose Ohrhörer und testweise in Brillen und Ringe.

Dass Amazon im September neue Hardware vorstellt, das hat inzwischen Tradition wie die Präsentation neuer Apple iPhones oder Samsung Galaxys. Nur, dass der Technologieriese aus Seattle kein eigenes Smartphone mehr besitzt, nach dem gigantischen Flop seines "Fire Phone".

Dafür jedoch in den vergangenen fünf Jahren eine Nische zu einem Massenmarkt ausgebaut und seine digitale Assistentin Alexa etabliert hat - sogenannte smarte Lautsprecher. Sie lauschen via digitalen Assistenten den Bedürfnissen seines Besitzers - nicht immer gewollt. Ihre Nutzung ist mittlerweile nicht nur in Deutschland umstritten. Aber das hat ihren weltweiten Siegeszug nicht aufhalten können. Während Apple, Samsung und Huawei die Schlacht ums Smartphone führen, macht sich Amazon mit seiner Sprachassistentin Alexa nicht nur im Wohnzimmer breit, sondern im ganzen Haus. Inzwischen gibt es 85.000 Alexa kompatible Produkte im Markt und über 100.000 sogenannte Skills, vorprogrammierte Fähigkeiten. Gerade diese Skills, so Werner Goertz, Analyst beim Beratungsunternehmen Gartner, "machen den Vorsprung aus." Googles Assistant hat dort wesentlich weniger vorzuweisen, auch Apples Siri ist schwach, Samsungs Bixby wird vom eigenen Anbieter kaum noch erwähnt.

Amazon ist laut Schätzungen des britischen Beratungsunternehmens Canalys bei den smarten Lautsprechern Marktführer, mit 25 Prozent im zweiten Quartal. Auf den Plätzen dahinter rangeln sich der chinesische Suchkonzern Baidu (17,3 Prozent), der wegen der Größe des heimischen Markts Vize Google mittlerweile auf Rang 3 (16,7 Prozent) verwiesen hat. Der Trend: Der einst blecherne Klang ist Geschichte, der Sound wird immer besser, die höherwertigen Modelle lassen sich koppeln, selbst Einstiegsgeräte werden zusätzlich mit einem Display ausgerüstet. Wie bei den Smartphones fällt es den Kontrahenten jedoch immer schwerer, wirklich Neues und Nützliches zu entwickeln.

Amazon macht es Apple und Samsung gleich

Am Mittwoch hat Amazons Hardwarechef Dave Limp am Hauptsitz in Seattle zum Auftakt des Weihnachtsgeschäfts die aufgerüstete Armada seiner Echo-Reihe ...

