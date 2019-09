FRANKFURT (Dow Jones)--Knapp behaupten können sich die DAX-Futures am Donnerstag im asiatisch gesprägten Geschäft. Der Dezember-Kontrakt fällt gegen 8.10 Uhr um 22 auf 12.223 Punkte. In den Handel gegangen war er mit 12.243 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.249 Punkten und das Tagestief bei 12.221 Punkten. Umgesetzt wurden bisher gut 1.200 Kontrakte.

Nach dem positiven Intraday-Reversal vom Mittwoch gehen Marktanalysten nun von einer neuen Trading-Range aus. Auf Widerstand stößt der Future bei knapp 12.500 Punkten, als unterstützt gilt er beim Mittwoch-Tief von 12.127 Punkten.

Am Mittwoch war er mit 12.257 gestartet, hatte ein Tief bei 12.127 markiert und dann mit 12.250 wieder fast am Eröffnungsstand geschlossen. Damit ergibt sich ein so genanntes Doji, eine Art Stabilisierungs-Kerze.

