Die Börsen in New York und Tokio profitieren von neuer Hoffnung im Handelsstreit zwischen den USA und China - im Gegensatz zum deutschen Leitindex.

Donald Trump dirigiert einmal mehr die Märkte. Der US-Präsident deutete am Mittwoch eine nahende Einigung im Handelsstreit mit China an, nachdem der US-Leitindex Dow Jones Tags zuvor in der Spitze mehr als 300 Punkte verloren hatte. Für die wichtigsten Indizes an der Wall Street ging es nach Trumps Äußerungen prompt aufwärts, gleiches galt für die Börse in Tokio.

Einen Tag nach seiner heftiger Kritik an der chinesischen Handelspolitik sagte Trump am Mittwoch in New York vor Journalisten: "Sie wollen unbedingt einen Deal machen. Das könnte schneller passieren, als man denkt." Die Aussagen drängten die Verunsicherung wegen eines möglichen Amtsenthebungsverfahrens gegen den US-Präsidenten in den Hintergrund.

Von den positiven Vorgaben aus den USA und China könnte auch der Dax am Donnerstag profitieren. Auf außerbörslichen Handelsplattformen wird der deutsche Leitindex allerdings auf dem Niveau des Vortages erwartet. An diesem hatte der deutsche Leitindex seinen dritten Handelstag in Folge in der Verlustzone beendet und war 0,6 Prozent schwächer bei 12.234 Punkten aus dem Handel gegangen.

Am Donnerstag werden die Anleger vor allem auf Konjunkturdaten aus den USA schauen. Die größte Volkswirtschaft der Welt legt aktuelle Fundamentalzahlen vor.

1 - Vorgabe aus den USA

Spekulationen auf eine baldige Einigung im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit haben die New Yorker Börsen am Mittwoch beflügelt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,6 Prozent höher auf 26.970 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,1 Prozent auf 8077 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,6 Prozent auf 2984 Punkte zu.

2 - Handel in Asien

Auch die Tokioter Börse profitierte von der neuen Hoffnung auf eine Lösung im Handelsstreit. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent höher bei 22.069 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,4 Prozent und lag bei 1627 Punkten.

Die chinesische Börse in Shanghai lag dagegen 0,1 ...

