USD bis Jahresende für Solar+Storage-Projekt in St. Kitts und Nevis erwartet - Einer der weltweit grössten Bahnhersteller wählt Leclanché als bevorzugten Lieferanten für sechs Jahre, wobei für die ersten drei Jahre ein Volumen von über 90 MWh erwartet wird. - Starke Auftragseingänge im E-Transportgeschäft und die Lieferung eines grossen stationären Energiespeicherprojekts bestätigen die Strategie des Unternehmens. - Verwaltungsrat kündigt strategische Neuausrichtung des Unternehmens an, wobei die drei Geschäftseinheiten ab 2020 als eigenständige, investierbare Einheiten agieren. YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 26. September 2019 - Leclanché SA (SIX: LECN), eines der weltweit führenden Unternehmen für Energiespeicher, gab heute einen Halbjahresumsatz von CHF 7.0 Mio. für das per 30. Juni 2019 abgeschlossene Halbjahr bekannt. Die unter den Erwartungen liegenden Umsätze resultieren aus Verzögerungen bei der Finanzierung, erheblichen Umsatzabgrenzungen aufgrund des verzögerten Starts des Solar+Storage-Projekts in St. Kitts, Lizenzgebühren vom indischen Leclanche JV und den Verzögerungen in der Produktion durch die umfassende Überprüfung der Zellfertigungsprozesse durch das Unternehmen. Es wird erwartet, dass die vollständige Auslieferung der laufenden Aufträge den Umsatz in den zweiten Jahreshälften 2019 und 2020 erhöhen wird. Der Geschäftsaufwand (OPEX) inklusive der Herstellungskosten der verkauften Produkte belief sich in der Berichtsperiode auf CHF 35.6 Mio. Der EBITDA-Verlust für die Periode beträgt CHF 28.6 Mio. Die Halbjahresergebnisse stehen in Kontrast zu den soliden operativen Leistungen, die in allen drei Geschäftseinheiten des Unternehmens erbracht wurden: Stationary Storage, eTransport Solutions und Specialty Battery System. Dies hat zu einer deutlichen operativen Dynamik geführt, wobei wichtige branchenführende Projektgewinne die Position von Leclanché als einem der weltweit führenden Anbieter von vertikal integrierten Energiespeicherlösungen bestätigen. Die fest verbuchten Aufträge und Leistungen belaufen sich auf CHF 100 Mio., und Leclanché gewinnt weiterhin weltweit Aufträge in allen drei Geschäftseinheiten. Nach dem finanziellen Closing, das bis November 2019 erwartet wird, wird ein grosser US-Infrastrukturfonds über eine Projektgesellschaft Leclanché einen Auftrag über USD 57 Mio. für den schlüsselfertigen EPC-Vertrag in St. Kitts und Nevis bestätigen, vorbehaltlich der Due Diligence. Das Unternehmen geht davon aus, dass ein Teil dieser Umsätze in der zweiten Jahreshälfte 2019 und der Grossteil im Jahr 2020 realisiert werden wird. Robuster und wachsender Auftragsbestand: Der gesamte Auftragsbestand, einschliesslich des St. Kitts-Projekts, übersteigt nun CHF 100 Mio. Business Auftragsbuch für Qualifizierte Pipeline-Projekte, per Unit in CHF Lieferung 2. September 2019, zur Lieferung Mio. 2019-2020 2020-2023. Stationary 70 38 Storage eTransport 45 123 Solutions Specialty 5 5 Battery Systems Total 120 166 Kostensenkung. Der Fokus in der elektrochemischen Forschung und Entwicklung lag zu einem grossen Teil auf der Kostensenkung, und Leclanché ist auf dem besten Weg, durch Innovation und Engineering bis 2020 eine Kostensenkung von 55 % in der Zellproduktion zu erreichen. Mit der erfolgreichen Entwicklung der 6-2-2-Kathode und der Einführung der neuen G-NMC 55 Ah, 200 Wh Zellen, gehören Leclanché-Zellen bezüglich Energiedichte zu den besten der Branche. Vorbeugende Qualitäts- und Sicherheitsmassnahmen. Nachdem ein bedeutender Wettbewerber von Problemen betroffen war, hat Leclanché vorsorglich und proaktiv eine umfassende Überprüfung seiner Zellherstellungsprozesse durchgeführt, um sicherzustellen, dass die höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards eingehalten werden. Die Zellproduktion musste für vier Wochen eingestellt werden und wurde Anfang September wieder aufgenommen. Finanzierungs-Update. Im April 2019 unterzeichnete das Unternehmen ein Betriebsmittelkredit (Working Capital Loan, WCL) über 35 Millionen CHF mit FEFAM [1]. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über einen signifikanten Betrag von rund CHF 34 Mio., der bis Ende des Jahres einzubringen ist, einschliesslich der Lizenzerlöse des Joint Ventures in Indien, der ausstehenden Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der Teilfinanzierung des stationären Projekts in St. Kitts und Nevis. Darüber hinaus arbeitet Leclanché in den kommenden Monaten an zusätzlichen Finanzierungsfazilitäten, welche die Kapazität des Unternehmens zur Wachstumsfinanzierung stärken werden. Strategische Reorganisation des Geschäftsmodells. Nach nahezu vier Jahren der Umsetzung des im Jahr 2015 angekündigten Wachstumsplans hat der Verwaltungsrat beschlossen, das Geschäftsmodell neu zu organisieren, da die derzeitigen Geschäftseinheiten eine kritische Grösse in Bezug auf Personal, Umsatz und Kundenverträge erreicht haben. Die neuen Geschäftseinheiten werden ab 2020 als eigenständige Einheiten mit eigener Erfolgsrechnung geführt. Die Gesellschaft beabsichtigt, das Kapital dieser Einheiten für langfristige strategische Aktionäre zu öffnen, die Wachstumskapital und Bilanzunterstützung bereitstellen, um das Potenzial der Geschäftsbereiche voll auszuschöpfen. Bestehende Aktionäre können zu Vorzugskonditionen in diese Geschäftseinheiten investieren, basierend auf der Fair Market Valuation (FMV). Geschäftsentwicklung 1. Die Geschäftseinheit e-Transport Solutions, die Fahrzeuge von gewerblichen Flotten wie Schiffe, Züge, Busse und Taxis bedient, agiert in einem schnell wachsenden Markt und prognostiziert ein jährliches Wachstum von 37% auf 6 GWh. Führungsposition im Bereich e-Marine gefestigt. Im e-Marine-Geschäft übersteigt der Gesamtwert der Bestellungen für die Jahre 2019-2021 CHF 35 Mio. Diese decken ein breites Spektrum von Schiffstypen ab, darunter Passagierfähren sowie Transportschiffe für Fracht, Öl und Gas. Zu den wichtigsten bestätigten Projekten gehören: - Yara, Norwegen: "Yara Birkeland", das weltweit erste autonome, elektrische Feederschiff. 6.7 MWh-Batteriepack von Leclanché. Lieferung im ersten Quartal 2020. - Grimaldi, China/Italien: Drei Fähren mit je 5.1 MWh-Batteriepack, Lieferung im Jahr 2020. Sechs weitere Fähren warden in den Jahren 2020 und 2021 ausgeliefert. - Damen, Kanada/Niederlande: Zwei Fähren mit 1.9 und 4.6 MWh Akkupacks, Lieferung im Dezember 2019. Schiffe im Bau. - Hyseas III, Schottland: Batteriepack für das weltweit erste Wasserstoff-Hybridschiff. Lieferung im Jahr 2019. - Wasaline, Finnland: Jüngster Vertragsabschluss zur Lieferung von 2.2 MWh-Batteriepack. Projektstart im Jahr 2020. Lieferung im Mai 2021. - Awilco, Singapur: Projekt einer Bohrinsel im Bau, 1.9 MWh-Batteriepack, zwei weitere Projekte sollen bis Ende 2019 vergeben werden. Zusätzlich zu den genannten Aufträgen übersteigt Leclanché's Pipeline an e-Marine-Projekten, die sich in Endverhandlungen oder im Vertragsabschluss befinden, für die Lieferung zwischen 2020 und 2023 CHF 50 Mio. e-Commercial Fahrzeuggeschäft. Leclanché hat Batteriepakete für eine Reihe von Elektrofahrzeugen geliefert, darunter Busse, Züge, Lastwagen, Geländewagen und Flughafenfahrzeuge. Zu den wichtigsten Projekten gehören: - Ashok Leyland, Indien, über einen Rahmenliefervertrag mit Sun Mobility: Lieferung von Batteriepacks für 40 Elektrobusse. Erwartetes Volumen von 60 MWh in den nächsten drei Jahren. - Skoda Electric, Europa: Test der Leclanché-Module im Oktober. Pipeline von 25 MWh über die nächsten drei Jahre. - Einer der grössten Zughersteller der Welt: Ausgewählt als bevorzugter Lieferant für sechs Jahre. Das geplante Projektvolumen übersteigt 93 MWh für die ersten drei Jahre und 180 MWh für die folgenden drei Jahre. Eine offizielle Ankündigung wird in den nächsten Wochen erfolgen. - Einer der weltgrössten Hersteller von Offroad-Fahrzeugen: Lieferung von Batteriepacks für Voll-Elektrobagger der zweiten Generation. Pipeline von 40 MWh in Europa und 40 MWh in Indien in den nächsten drei Jahren. - Hydro (Deutschland): Flugzeugschlepper-Anwendung, ein 100% emissionsfreies Bodenversorgungsfahrzeug. Leclanché-Akkupacks, die im Oktober 2019 auf der Inter-Airport Europe im Fahrzeug ausgestellt werden. Geplante Projekte von 14 MWh in den nächsten drei Jahren. - Hybrid-Elektro-LKW in Kalifornien USA: Lieferung von Prototypenpaketen. Langfristiges Entwicklungsprogramm mit Wasserstoff-Brennstoffzellen und Leclanché Lithium-Titanat-Batteriepack. Pipeline von 10 MWh in den nächsten vier Jahren. Der erwartete Wert der Projektpipeline in diesem Bereich, die sich derzeit im Pilotversuchs-, Zertifizierungs-, Endverhandlungs- oder im Vertragsprozess befindet und zwischen 2020 und 2023 geliefert wird, beträgt mehr als CHF 115 Millionen und übersteigt 250 MWh. 2. Nexcharge, das Joint Venture von Leclanché mit Exide Industries Limited in Indien, wird voraussichtlich Ende 2019 den Betrieb aufnehmen. Nexcharge befindet sich derzeit in Verhandlungen mit Grosskunden in Indien für Elektrobusse und Autos. 3. Das Stationary-Storage-Geschäft konzentriert sich auf die Integration erneuerbarer Energien und die Netzstabilisierung - ein Markt, der jährlich um 48% auf 4,2 GWh wächst. Leclanché konzentriert sich auf Software, Engineering-Dienstleistungen und Systemintegration, was das Wachstum dieses Geschäfts weiterhin unterstützt. Am 7. August 2019 gab Leclanché bekannt, dass eine Vereinbarung mit der staatlichen St. Kitts Electric Company (SKELEC) unterzeichnet wurde, um das grösste je in der Karibik realisierte Solarstrom- und Energiespeicherprojekt zu liefern. Bei dieser 35,6 MW-Solarenergieanlage und dem 44,2 MWh-Batteriespeicher, die mit der neuesten Energy Management Software (EMS) von Leclanché entwickelt wurden, wird zum ersten Mal ein durch einen Lithium-Batteriespeicher stabilisiertes Solarsystem im Megawattbereich verwendet, um echten "Grundlaststrom" für ein Versorgungsunternehmen auf einer karibischen Insel bereitzustellen. Es handelt sich um ein Projekt, das für andere Einrichtungen desselben Typs in einer Inselumgebung repliziert warden kann. Es wird den Bewohnern dieser karibischen Zwei-Insel-Föderation eine zuverlässige und erneuerbare saubere Energiequelle mit Fixkosteneinsparungen im Vergleich zum derzeitigen Dieselkraftwerk bieten und die von Leclanché geforderte positive Marge liefern. 4. Das Specialty-Battery-Systems-Geschäft umfasst massgeschneiderte Batteriepakete für Robotik, Verteidigung und medizinische Anwendungen. Leclanché schätzt, dass der adressierbare Markt jährlich um 20% bis 0,5 GWh wächst. Das Unternehmen hat Batteriepakete für Kunden geliefert, die umfangreiche Aufträgen erteilten, darunter robotergestützte fahrerlose Transportsysteme (AGV) für Lageranwendungen und Roboter für U-Boote im Verteidigungs- und Zivilbereich. Zu den wichtigsten Kunden gehören Armasuisse, RUAG, Safran und ECA. Der aktuelle Auftragsbestand mit Auslieferungen in den Jahren 2020 und 2021 übersteigt CHF 10 Millionen. 5. Ausblick. Die Gesellschaft verfügt über einen soliden Auftragsbestand von mehr als CHF 100 Mio. und steigert die Lieferungen in allen Bereichen. Der Schwerpunkt liegt auf der Maximierung der Einnahmen im Jahr 2019 und auf einer weiteren Verbesserung im Jahr 2020. Zu den wesentlichen Faktoren für die Umsatzrealisierung im Jahr 2019 gehören: - Die Aufträge für die Schlüsselelemente für das Projekt St. Kitts sind erteilt worden. Leclanché wartet noch auf die Lieferterminbestätigungen einiger Lieferanten; - Leclanché arbeitet mit seinen Kunden zusammen, um Lieferungen neu zu planen. Damit soll die Umsatzrealisierung nach dem Produktionsausfall während der Qualitäts-, Gesundheits-, Umwelt- und Sicherheitsüberprüfung des Unternehmens ermöglicht werden. Angesichts dieser Einschränkungen gibt das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt keine Prognose für 2019 ab. Finanzbericht 1. Erfolgsrechnung in 1000 CHF 30-Jun-19 30-Jun-18 Umsatz 7 021 22 297 Operative Aufwendungen -35 607 -44 038 EBITDA -28 586 -21 741 -407% -98% Operativer Verlust -31 371 -23 199 Finanzielle Erträge und Aufwendungen -2 234 -1 993 Steuern -49 29 Nettoverlust -33 654 -25 163 Der hohe EBITDA-Verlust im ersten Halbjahr 2019 ist im Wesentlichen auf ein niedriges Umsatzniveau zurückzuführen, das auf abgegrenzte Finanzierung, negative Auswirkungen des Produktionsstopps aus Sicherheitsgründen, Verzögerungen bei der Inbetriebnahme des Projekts in St. Kitts und bei der Erfassung der Einnahmen aus der indischen JV-Lizenzgebühr zurückzuführen ist. Neben den direkten Auswirkungen des niedrigen Umsatzniveaus ist der EBITDA-Verlust vor allem auf höhere Personalkosten für die Durchführung laufender Projekte in den beiden Hauptgeschäftsbereichen sowie auf die Unterauslastung des Werks Willstätt zurückzuführen, die auf CHF 4.4 Mio (CHF 3,8 Mio. in H1-2018). geschätzt warden, was den "normalisierten" EBITDA-Verlust auf CHF 24.2 Mio. reduziert. Die Gesellschaft verbuchte einen Finanzaufwand von CHF 2,5 Mio. aufgrund der Verzinsung der Verbindlichkeiten von Leclanché gegenüber FEFAM und CHF 2,8 Mio. Abschreibungen, die Teil des 33,7 Mio. Nettoverlustes der Berichtsperiode sind. 2. Bilanz Die wichtigsten in der Bilanz ausgewiesenen Veränderungen gegenüber dem 31. Dezember 2018 sind die folgenden: - Anpassungen bei der Anwendung von IFRS 16, wonach wir die Verpflichtungen aus Operating-Leasingverhältnissen und das Recht, die geleasten Vermögenswerte zu nutzen, in der Bilanz zu erfassen haben. Die Auswirkungen sind ca. CHF 6 Mio. zusätzliche Verbindlichkeit sowie ein zusätzlicher Vermögenswert in gleicher Höhe; - Anschaffung einer Energiemanagementsoftware im Umfang von CHF 2.1 Mio.; - Reduktion der Forderungen aus vertraglichen Vereinbarungen und der liquiden Mittel, beides zusammen CHF 8.8 Mio; - Reduzierung der Verbindlichkeiten des Konzerns um CHF 17 Mio.; - Aktienkapitalerhöhung infolge der im Mai 2019 erfolgten Umwandlung von CHF 36 Mio. Fremdkapital in Eigenkapital. Weitere Informationen finden Sie in unserem Halbjahresbericht 2019, der über den folgenden Link zugänglich ist https://www.leclanche.com/investor-relations/financial-reports/ Link zum 26. September 2019 9:00 Uhr MEZ Webcast: https://webcasts.eqs.com/leclanche20190926 ________________________ Über Leclanché Leclanché SA (SIX: LECN), mit Hauptsitz in der Schweiz, ist ein führender Anbieter von hochwertigen Energiespeicherlösungen, die den Fortschritt in Richtung einer Zukunft mit sauberer Energie vorantreiben. Die Firmengeschichte von Leclanché basiert auf über 100 Jahren Innovationen im Bereich Batterien und Energiespeicher. Zusammen mit der traditionellen Schweizer Präzision und Qualität sowie der deutschen Ingenieurstechnik macht dies Leclanché zum bevorzugten Partner für Disruptoren, etablierte Unternehmen und Regierungen, die bei der Erzeugung, Verteilung und Nutzung von Energie in der ganzen Welt Pionierarbeit leisten. Die Energiewende wird vor allem durch Veränderungen im Management unserer Stromnetze und der Elektrifizierung des Verkehrs vorangetrieben, und diese beiden Endmärkte bilden das Rückgrat unserer Strategie und unseres Geschäftsmodells. Leclanché steht im Mittelpunkt der Konvergenz der Elektrifizierung des Verkehrs und der Entwicklung der Stromverteilungsnetze. Leclanché ist das weltweit einzige börsenkotierte reine Energiespeicherunternehmen und an der Schweizer Börse kotiert. SIX Swiss Exchange: Tickersymbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9 Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über das Geschäft von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch", "schlägt vor", "einzuführen", "werden", "geplant", "wird erwartet", "Verpflichtung", "sie erwartet", "setzt ein", "bereitet vor", "plant", "schätzt", "zielt", "würde", "Potenzial", "erwartet", "geschätzt", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder durch ausdrückliche oder implizite Erörterungen über den Ausbau der Produktionskapazität von Leclanché, mögliche Anwendungen für bestehende Produkte oder über potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Einnahmen von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Seite 4/4 Sie dürfen sich nicht über Gebühr auf diese Aussagen verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Es kann nicht garantiert werden, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen werden. Ebenso kann nicht garantiert werden, dass Leclanché oder eine der Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird. Kontakte Medienkontakte: USA/Weltweit: USA und Kanada: Desiree Maghoo T: +44 (0) 7775 522 Rick Anderson T: +1-718-986-1596 740 E-mail: Henry Feintuch T: +1-212-808-4901 dmaghoo@questorconsulting.com E-mail: leclanche@feintuchpr.com Schweiz: Thierry Meyer T: +41 (0) Investors Relations: Anil 79 785 35 81 E-mail: Srivastava / Hubert Angleys T: tme@dynamicsgroup.ch Thomas +41 (0) 24 424 65 00 E-mail: Balmer T: +41 (0) 79 703 87 28 invest.leclanche@leclanche.com E-mail: tba@dynamicsgroup.ch

[1] FEFAM steht für: AM INVESTMENT SCA, SICAV-SIF - Liquid Assets Sub-Fund, zusammen mit FINEXIS EQUITY FUND - Renewable Energy Sub-Fund, FINEXIS EQUITY FUND - Multi Asset Strategy Sub-Fund, FINEXIS EQUITY FUND - E Money Strategies Sub-Fund (auch als Energy Storage Invest bezeichnet); alle diese Fonds gemeinsam sind Hauptaktionär von Leclanché, nachstehend als "FEFAM" bezeichnet. 