Die Beschäftigten am Amazon-Standort Leipzig haben mit einem mehrtägigen Streik begonnen. Kurz nach Mitternacht hätten etwa 60 Mitarbeiter ihre Arbeit niedergelegt, teilte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi, Jörg Lauenroth-Mago, am Donnerstagmorgen mit. In diesem Jahr seien im Einzel- und Versandhandel die Löhne und Gehälter erhöht worden, man warte noch darauf, wann es die nächste Erhöhung bei Amazon in Leipzig gebe.

Die Gewerkschaft hat die Mitarbeiter bis Samstag zum Streik aufgerufen. Sie erwartet täglich etwa 400 Streikende. Der Streik steht nach Angaben der Gewerkschaft nicht in Verbindung mit der Eröffnung eines neuen Amazon-Verteilzentrums in Erfurt. Amazon selbst war am Donnerstagmorgen nicht erreichbar.

Die Gewerkschaft versucht seit rund sechs Jahren, Tarifverhandlungen beim US-Versandriesen durchzusetzen. Amazon lehnt das strikt ab. Der Online-Händler hat in Deutschland zwölf Warenlager an elf Logistikstandorten und beschäftigt nach eigenen Angaben rund 13 000 Festangestellte./awr/DP/zb

ISIN US0231351067

