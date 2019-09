Der Kurs des Euro ist am Donnerstag gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0959 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0982 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt gab es im frühen Handel eine Gegenbewegung. Am Mittwochabend war die Gemeinschaftswährung zeitweise bis auf 1,0942 Dollar gefallen. Ursache war eine breitangelegte Dollarstärke, die den Euro im Gegenzug unter Druck gesetzt hatte. Die Aussicht auf ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump hatte die Anleger zur Wochenmitte verunsichert und für eine stärkere Nachfrage nach sicheren Anlagen gesorgt, zu denen auch der Dollar zählt.

Im weiteren Tagesverlauf dürften Konjunkturdaten wieder etwas stärker in den Fokus am Devisenmarkt sorgen. Auf dem Programm steht am Nachmittag unter anderem eine weitere Schätzung zum US-Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal./jkr/zb

ISIN EU0009652759

AXC0051 2019-09-26/07:17