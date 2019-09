KGK Was sind Trends in der Automatisierung in kautschukverarbeitenden Unternehmen? Lässt sich das nach Herstellern von Reifen und technischen Elastomerprodukten aufschlüsseln? Hans Martin Monyer Bei der Automatisierung von Gummi-Mischsälen beobachtet die HF Mixing Group seit einigen Jahren einen eindeutigen Trend, hin zu Software basierten Systemen als integrierte Lösung für den gesamten Mischsaal und weg von Insel- und Teil-Lösungen. Eine integrierte Lösung bedeutet, eine vertikale Integration, auf der Technologie-Ebene, sprich eine durchgängige Lösung vom Sensor bis zum Mischsaal-IT-Leitsystem, wie aber auch eine horizontale Integration, auf der Prozess-Ebene, also die Abbildung aller Fertigungsprozesse, von der Rohmaterial Annahme bis zur Einlagerung der fertigen Gummimischungen. Und das alles in einem einheitlichen System. Dabei sollten moderne Software-Systeme in ihrer Architektur und Funktionalität sich an internationalen Normen wie der ISA88 orientieren.

KGK Wie stark beeinflusst Industrie 4.0 die Branche und wie kann das konkret aussehen in der Praxis? Monyer Das seit Jahren anhaltende Bewusstsein in der Branche, dass die Automatisierung der Fertigungsprozesse einer der wichtigsten Wege zur Effizienz- und Qualitätssteigerung im Mischsaal ist, hat gute Voraussetzungen geschaffen, um die nächsten Schritte, hin zur globalen Digitalisierung, zu Industrie 4.0 und dem Internet der Dinge, einzuleiten. Um diese nächsten Schritte jedoch konsequent umzusetzen, bedarf es einer strukturierten, gezielten Vorgehensweise. Die HF Mixing Group hat daher, angelehnt an die Empfehlungen des VDMA, ihre Industrie 4.0 Produkt-Strategie in die Cluster Smart Machines, Smart Production und Smart Services gegliedert. Aus dieser Struktur wird deutlich, dass Industrie 4.0 auf mehreren Ebenen Einfluss auf die Branche nehmen wird. Unter Smart Machines werden einzelne Maschinen- und Anlagenfunktionen intelligenter und besser miteinander vernetzt. Beispiele aus dem Produktportfolio der HF Mixing Group sind, die intelligente Stempelsteuerung I-Ram oder die intelligente Staubabdichtung IX-Seal, die an die Mischsaal-Anwendung adaptierten Regler für Temperiergeräte ITCU oder die intelligente Ansteuerung von Mischer Hauptantrieben Advise DS. Weitere Neuentwicklungen und Produkterweiterungen in diesem Bereich sind in Vorbereitung.

Auch für den Bereich Smart Production sind bereits einige Produkte am Start, welche zur Optimierung des Misch-Prozesses (Batch Temp Controller, Torque Related Oil Injection, Ram Profile Controller) wie aber auch zur ...

