The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.09.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.09.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA X15C XFRA AT0000A0WNP5 EGGER HOLZWERKSTOF. 12-19 BD00 BON EUR N

CA XFRA CA918423AK00 VW CREDIT CA 2019 BD00 BON CAD N

CA XFRA CH0111056666 K.F.W.ANL.V.10/2019 SF BD00 BON CHF N

CA ZM9T XFRA DE000A13R7S2 PCC SE ITV.14/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1TNDM8 AAREAL BANK MTN.HPF.S199 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JRF6 DEKA IHS S.7581 17/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1J3K8 DZ BANK IS.C72 13/19 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH5YL8 HCOB MZC 7 16/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA US233331AX57 DTE EN. CO. 2019 D BD00 BON USD N

CA XFRA SG3264998216 SINGAPORE REP. 14-19 BD01 BON SGD N

CA XFRA US02360FAA49 UNION EL. 2019 BD01 BON USD N

CA XFRA US651639AL04 NEWMONT GOLDCORP 2019 BD01 BON USD N

CA XFRA USL90608AB30 TOPAZ MARINE 17/22 REGS BD01 BON USD N

CA LRBF XFRA XS0795453769 LANDWIRT.R.BK 12/19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1113287657 BNG BK 14/19 MTN REGS BD01 BON CAD N

CA XFRA CA82028KAP62 SHAW COMMUNIC. 2019 BD02 BON CAD N

CA XFRA XS0454935395 EDP FIN. 09/19 REGS BD02 BON USD N

CA FK9A XFRA AT0000858915 RT VORSORGE 14 RENT.INH. FD00 EQU EUR N