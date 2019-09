The following instruments on XETRA do have their first trading day 26.09.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 26.09.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA BE0002669506 BELFIUS BK 19/29 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0419041493 ALLREAL HLDG 19/29 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0494734400 LAUSANNE 19/54 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DDA0TP8 DZ BANK IS.A1172 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0TZ89 DEKA MTN IS.S.7664 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0TZ97 DEKA MTN IS.S.7665 BD00 BON EUR N

CA XFRA USU9273ACS25 VW GRP AMER 19/21FLR REGS BD00 BON USD N

CA XFRA USU9273ACV53 VW GRP AMER 19/22 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA USU9273ACW37 VW GRP AMER 19/24 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA USU9273ACX10 VW GRP AMER 19/26 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA US110709AD48 BRIT.COLUMB 19/24 BD01 BON USD N

CA XFRA US928668BB76 VW GRP AMER 19/26 144A BD01 BON USD N

CA XFRA XS2056484889 LB.HESS.-THR. OMH 19/29 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2057917366 HYPO NOE LB 19/26 MTN BD01 BON EUR N

CA 2XM XFRA CA65343P1036 NGEX MINERALS LTD. EQ00 EQU EUR N

CA VJPA XFRA IE00BFMXYX26 VANGUARD FTSE JP.UETF DLA EQ00 EQU EUR Y

CA VGEK XFRA IE00BK5BQZ41 VANG.FTSE D.A.P.X.J.DLA. EQ00 EQU EUR Y

CA VFEA XFRA IE00BK5BR733 VANGUARD FTSE EM.METF DLA EQ00 EQU EUR Y

CA 31A XFRA GB0001883718 CHARLES TAYLOR PLC LS-,01 EQ01 EQU EUR N

CA 3U3 XFRA JP3467400002 TATSUTA EL.WIRE EQ01 EQU EUR N

CA 3R8 XFRA JP3561200001 AGORA HOSPITALITY GP CO. EQ01 EQU EUR N

CA 11B XFRA US12021A1079 BULLFROG GOLD DL-,0001 EQ01 EQU EUR N

CA 2ON XFRA US70614W1009 PELOTON INTE.A DL-,000025 EQ01 EQU EUR N

CA XC4E XFRA LU0261952922 FID.FDS-USD CASH AACC.USD FD00 EQU EUR N